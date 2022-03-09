美國8日宣布制裁俄羅斯能源，造成油價一度飆升觸及130美元，目前油價大幅回落，布蘭特原油期貨跌逾5%、西德州原油期貨下跌逾4%，10年期美債殖利率來到1.915%。美股早盤全面開高，道瓊工業指數漲逾500點，那斯達克指數大漲約2.5%。

截至台北時間22點31分，道瓊工業指數上漲569.91點（或1.75%），暫報33202.55點；那斯達克指數上漲320.86點（或2.51%），暫報13116.41點；標普500指數上漲80.7點（或1.93%），暫報4251.40點；費城半導體指數上漲103.47點（或3.28%），暫報3260.34點。

5大科技巨頭也同步大漲，漲幅均落在2%至3%間，台積電ADR上漲3.79美元（或3.79%），暫報103.79美元；聯電ADR上漲0.51美元（或5.73%），暫報9.32美元。

美國總統拜登8宣布禁止俄羅斯石油、天然氣和煤炭等能源進口，國際油價應聲跳漲，一度觸及130美元。目前西德州原油期貨下跌逾5%，報每桶117.43美元；布蘭特原油期貨跌逾5%，報每桶121.53美元。