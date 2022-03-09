俄烏戰爭如火如荼延燒至第二周，境內烏克蘭人民被迫流離失所成為難民，逃亡邊境尋求庇護。不過，近期一名烏克蘭女孩因為拍下與家人躲在防空洞裡的日常生活分享到抖音而爆紅，她透過短片紀錄家園的殘破不堪，以及戰亂時期如何解決三餐充飢。相較於其他國家人民來說，這種景象鮮少看到，因此引來大批粉絲的好奇關注。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，女孩的抖音帳號為@Valerisssh目前已累積超過30萬名粉絲，普丁下令發動侵略行動以來，她開始用手機一點一滴記錄避難生活。一則以「我在防空洞的日子」為名的影片，至今吸引2,200萬粉絲觀看，影片中從她起床、母親做早餐、吹頭髮、外出採買等日常，看似逍遙自在的生活，背後竟是戰爭所造成的滿目瘡痍，女孩想告訴世界的不是難得的經驗，而是在愈煎熬的日子裡，更要抬起胸膛苦中作樂。

從室內到室外，除了防空洞裡的生活不便，每天外出採買還要小心謹慎躲避俄軍襲擊，冒著失去生命的風險，完成其他人認為再簡單不過的瑣事。她還拍下各處民宅被炸毀的慘況，無處不是斷垣殘壁，並寫下:「看看普丁對我的家鄉做了什麼…」

對所有烏克蘭人來說，一家人團聚才是目前最珍貴的事情，女孩時不時也會記錄母親下廚的日常，分享這些日子都吃些什麼。即使日子再艱難，唯一不變的依然是母親親手燒出來的菜。