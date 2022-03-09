藝人大S昨日宣布與具俊曄結婚，具俊曄今天隨即搭機抵台。對此，有關國人外籍配偶返台，內政部今天表示，若國人在國外與配偶完成結婚登記，憑相關結婚證明文件就可申請停留簽證入境，入境後向戶政事務所完成婚姻登記，再持憑戶籍謄本等文件，即可向外交部辦理居留簽證。

內政部指出，針對國人配偶返台團聚需求，中央流行疫情指揮中心已於去年9月13日開放未持有居留證之國人外籍配偶（含中港澳）入境團聚，若國人在國外與配偶完成結婚登記，可持憑相關結婚證明文件及無犯罪紀錄證明向我國駐外館處申請停留簽證入境，入境後向戶政事務所完成婚姻登記，再持憑戶籍謄本等文件，向外交部辦理居留簽證；中港澳人士向內政部移民署辦理入境許可。

內政部統計，自去年9月13日迄今，移民署已許可大陸配偶團聚入境1124人，港澳配偶385人（含未成年子女），合計1509人。另與國人論及婚嫁的伴侶，有來台結婚需求者，也已專案協處79人，無論在國內外完成結婚登記的外籍配偶，或已論及婚嫁的伴侶，政府理解國人團聚需求，疫情期間均予特別衡量，提供必要的協處。

內政部表示，在處理個案中，有國人與香港女友在澳洲打工遊學認識，已交往7年論及婚嫁，因疫情分隔兩地，經專案協處，終能來台團聚結婚。