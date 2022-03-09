明星夫妻檔張庭和林瑞陽淡出演藝圈後，轉換跑道至大陸發展微商，賺到傳出身家有人民幣300億元（約新台幣1200億元），但未料在去（110）年底驚傳他們涉及非法傳銷，兩人突然神隱鮮少露面；近日張庭和林瑞陽過去一段出席活動影片被挖出，張庭當眾介紹林瑞陽「這是我爸爸」，讓丈夫笑容秒結凍，但兒子當下搶過麥克風揪正「這不是妳爸爸」，才緩和現場尷尬氣氛。

張庭和林瑞陽到大陸發展微商後，賺了不少錢，還住在百坪豪宅裡，一家子幸福美滿生活曾令外界稱羨，但從去年底夫妻倆事業涉嫌違法，震驚大眾外，兩人也開始低調神隱；不久前還傳出張庭不畏被調查，照樣開公司的消息，這波操作被推敲是「借殼上市」，為了東山再起。

近日張庭和林瑞陽過去一段出席活動影片被挖出，張庭當眾介紹林瑞陽「這是我爸爸」，讓丈夫笑容秒結凍。(圖/ 摘自微博)

兒子當下搶過麥克風揪正「這不是妳爸爸」，才緩和現場尷尬氣氛。(圖/ 摘自微博)

不過，網路上又瘋傳一段張庭和林瑞陽昔日出席活動的畫面，張庭向現場觀眾介紹林瑞陽「這是我爸爸」，身旁的兒子則說「這是我弟弟」，沒想到一席話讓在前面的林瑞陽，臉上笑容瞬間凝固；儘管兩人男的帥、女的美，卻因為相差10歲的年紀，外表也被認為像是「父女」，但他們還是恩愛多年，個性十分合拍。

所幸在張庭身旁的兒子馬上跳出來，搶過媽媽手中的麥克風，又吼又氣地說，「這不是妳爸爸，這是我爸爸，妳是我媽媽」，逗笑全場觀眾，才減緩現場尷尬氣氛。