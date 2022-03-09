部分負擔改革箭在弦上，衛福部長陳時中今與付費者代表見面，出席者均對改革方案表達支持，具體收取金額將交由衛福部決定，預計本月定案。由於部分負擔調整將直接影響民眾的荷包，對於不符合低收、中低收條件的邊緣戶，陳時中也透露，擬從菸品健康捐撥補一部分款項支應，確保經濟弱勢不受影響。

衛福部先前規劃，醫學中心、區域醫院一般藥費部分負擔上限將從200元增至300元，而慢箋、檢驗檢查未來也不再免費，前者首次收費比照一般藥費，後者則依層級、是否轉診收取至多400元。急診方面，輕症赴醫學中心也將被收取高達800元的部分負擔。

據了解，陳時中今日晚間與付費者代表見面，針對健保各項改革方案收取意見。19名委員中，共17人出席，人人都表達意見，均支持調整部分負擔。對於先前熱議的慢箋、急診部分負擔的具體金額，都交由衛福部決定，預計本月就會定案。

與會委員中，有2、3名委員希望政府考量弱勢者的就醫權利。陳時中於會中表示，若為低收、中低收入戶，身分原就有註記，不受此次改革的影響，但對少數邊緣戶，如家有祖產而無法取得低收、中低收身分者，衛福部可從菸捐中提撥部分款項補足差額，照顧經濟弱勢的權益。

對於11年未修的月投保金額天花板，社保司先前規劃由18萬2000調至21萬9500元，付費者代表今日也表達肯定。至於旅外國人停復保制度，付費者代表認為要就全取消，否則就依身分採取不同作法。

另外，《健保法》規定政府每年度負擔總經費，過去被詬病將社會福利政策的7項補助計入，導致實質負擔不足每年度保險經費扣除法定收入後金額的36％，陳時中也透露，將想辦爭取補足。