「最美博士」許藍方17LIVE全台最火辣的兩性節目《許藍方的愛vs性相談室》，日前邀來敢說敢言的網紅小A辣，兩人無禁忌暢聊「抖M與抖S的關係」，許藍方問小A辣屬於抖S（性虐待狂）還是抖M（性受虐狂）傾向？小A辣笑說：「我覺得我應該是被虐待的那個吧。」小A辣也真誠一吐讓她下決心變性重要關鍵原因。

許藍方、小A辣1年多沒見，許藍方讚小A辣變漂亮了，小A辣說變性後膚質確實變好很多，小A辣坦言其實有部分是因為男友關係，「我們在一起很久，他從我還是男生的時候跟我在一起，他不在乎我的性別，但他朋友就會笑他性向不正常之類的言語霸凌，他說跟我在一起壓力很大，我就想變成完整女生的身體。」小A辣並花3年時間說服媽媽，「因為我爸因拔牙意外過世，媽媽就會擔心我動手術如果發生意外，後來她就想通往後人生重要的是我自己活得開心。」

小A辣說之前12星座和12生肖都收集完了，許藍方好奇12星座中最抖Ｓ和最抖M的分別是？小A辣答案令她意外：「我遇到喜歡被虐、被羞辱的是獅子座，例如會希望我用絲襪勒他脖子，但現實生活中他是很大男人的。」

小A辣還分享過往碰到生肖中最虐抖S傾向是屬龍的，比較M一點喜歡被虐則是屬老鼠，屬鼠的許藍方說：「我如果S跟M我可能比較偏M那邊，人家可能會覺得我比較像大女人，但其實我在兩性關係裡面，我是比較聽話的那個，但對方也要夠能說服我聽話，如果說服不了我的大女人就會反過來說服他。」小A辣試問許藍方是和以前還是現在另一半的經驗談，許藍方笑說：「現在單身。」

《許藍方的愛vs性相談室》9日晚8點將邀來網紅1G老濕一起為大家解密及腦補情趣用品新知，有哪些給女生的情趣用品入門推薦，單身、情侶、夫妻使用情趣用品有差嗎，兩人將攜手帶路跳脫許多人對情趣用品的刻板印象，節目後半也將開放連線派對邀觀眾上線互動提問。