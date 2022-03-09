車諾比核電廠外部電力切斷 增輻射外洩危險 22:562022/03/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭政府9日表示車諾比核電廠遭俄羅斯軍隊占領後，因外部電力被切斷，造成遠端儀控系統與安全系統失去作用，正威脅到無法為存放裡面的放射性物質降溫。一旦輻射外洩，烏國、白俄羅斯、俄羅斯和歐洲其他地區都會被波及。 俄軍佔車諾比核電廠「全面斷電」 陷輻射物質外洩危機 烏克蘭核電廠遇襲 澤倫斯基呼籲俄國人上街抗議 #車諾比核電廠 #電力 #切斷 #輻射 #外洩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠拗停電不等於缺電 藍批認知作戰 04:102022/03/05 政治要聞 保障能源電力供應 陸國家開發銀行專項貸款發放1230億人民幣 12:212022/03/09 兩岸 中火滿載救援 南台灣空品滿江紅 04:102022/03/05 生活新聞 烏核研究設施遭砲擊毀壞 IAEA：未造成輻射外洩 14:462022/03/08 國際 日夜溫差18度！2波鋒面接力到 變天時間曝 08:072022/03/09 生活 擔憂碳權代金的減碳效益無法國際接軌 環署補破網 近邀企業座談 04:102022/03/08 財經要聞 確保核安 國際原能總署長提議親訪車諾比協商 23:502022/03/04 國際 烏克蘭核電廠傳起火 原能會：輻射值無明顯異常 12:152022/03/04 生活 車諾比電廠安全網路中斷 現階段無法修復 17:022022/03/09 國際 入夜氣溫急降！下周2波鋒面接力 這天起雨炸全台 21:242022/03/09 生活 杜紫軍：核二、核三廠明年起陸續除役 電力供應將面臨挑戰 17:302022/03/09 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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