烏克蘭政府9日表示車諾比核電廠遭俄羅斯軍隊占領後，因外部電力被切斷，造成遠端儀控系統與安全系統失去作用，正威脅到無法為存放裡面的放射性物質降溫。一旦輻射外洩，烏國、白俄羅斯、俄羅斯和歐洲其他地區都會被波及。