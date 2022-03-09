銓敘部日前已提出「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」，針對112年7月1日以後初任公務人員者，將從目前採行的「確定給付制」改為「確定提撥制」，行政院會明天預計將討論相關草案修法後通過，送請立法院審議。

攸關民國112年新進公務人員的退撫新制，行政院會明擬討論後通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」草案、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第98條、第100條修正草案，以及考試院所擬「公教人員保險法」部分條文修正草案。

根據銓敘部先前公布的草案，民國112年新進公務人員的退撫新制確定採取提撥制，，主要以「強化個人退休金財務自主性及兼顧退休所得適足保障」為目的，設立個人退休金專戶。

同時，輔導以主投資理財平台、完善退休金自主管理機制、定期教育訓練及稅賦優惠設計等配套措施，由公務人員於在職期間與政府共同撥繳費用存入該專戶累積孳息。

依據公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，主管機關應為112年7月1日以後初任公務人員，重行建立新退撫制度，因此修法後新制適用對象，不包含已退休和現職公務人員。