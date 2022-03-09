男在加油站遭2車「夾起」雙腳懸空 拖行數尺後痛苦倒地（取自「爆料公社－匿名公社」）

1名男子日前在加油站加油時，與他相鄰的大貨車正準備離開，沒想到貨車駕駛疑似未算好轉彎半徑，貨車車尾因此直接往男子的轎車靠近，而驚悚的是男子當時就站在2車之間，他就被貨車、轎車狠狠「夾起拖行」，被夾起一段距離後男子掙脫並痛苦倒地，事發影片曝光嚇壞人，據悉事件發生在國外。

有網友在「爆料公社－匿名公社」上分享1段影片，影片中1名男子在加油站加油，而當時2個加油機中間的巷子內有男子的轎車與另輛大車，男子過程中走到左後方，而大車已加完油準備離開，但大車駛離時駕駛疑似沒有算好迴轉半徑，轉彎過程後半車體直接往男子的轎車靠。

男子當時就站在2車之間，他就被貨車、轎車狠狠「夾起拖行」，被夾起一段距離後男子掙脫並痛苦倒地，事發影片曝光嚇壞人。（取自「爆料公社－匿名公社」）

影片中男子當場被夾在大車與轎車之間，大車的尾部甚至當場將男子狠狠「夾起來」並拖行一段距離，而轎車也隨著往前移動一段距離，可見當時大車夾起的力道有多大，所幸男子之後僅蹲在地上、看似無大礙，隨後就起身靠在車旁；不過原PO未對影片多加說明，根據車牌應該國外的影片。