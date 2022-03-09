台灣聲援烏克蘭集會6日在自由廣場舉行，參與活動的民眾舉起烏克蘭的國旗，聲援烏克蘭。（資料照片／劉宗龍攝）

Our activists from @stwithukrainetw were protesting in front of the Russian embassy, when a friendly Taiwanese uncle approached them, gave them a stack of 100 dollar bills and ran away.



A total of 10 000 USD (!), all now donated for Ukraine.



Thank you, the people of Taiwan ❤️ pic.twitter.com/XANasENwBI — Oleksandr Shyn 申武松 (@olekshyn) March 8, 2022

有一位在台的烏克蘭人在推特表示，他和朋友近日赴俄羅斯駐台辦事處抗議，突然有一位台灣阿北掏出一疊美鈔捐給他們，隨後就消失在人群中。後來清點，竟有1萬美元，相當於28萬台幣，讓這群在台灣的烏克蘭人感動不已。

俄羅斯入侵烏克蘭，外交部日前表示，為發揮「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，外交部於2月28日緊急啟運一批27噸的藥品及醫療器材等人道物資送往波蘭，並於3月4日在波蘭首都華沙舉行捐贈儀式。外交部成立的捐款專戶，外交部長吳釗燮7日宣布，首筆1億元將透過駐館援助逃到波蘭的烏克蘭人，政府也在思考更大的援助方案。

另外，台灣聲援烏克蘭集會6日在自由廣場舉行，吸引不少在台的各國人民及台灣民眾到場聲援烏克蘭。

3月8日有一位烏克蘭人申武松在推特發文表示，近日他們前往俄羅斯駐台辦事處示威抗議時，突然有一位「神秘阿北」掏出一疊100美元紙鈔，隨後消失在人群中。申武松後來清點鈔票，就然有1萬美元，相當於28萬新台幣，讓他感動不已。申武松表示，他們會把這筆款項全數捐給烏克蘭。