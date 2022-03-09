普丁發動對烏克蘭的戰爭遭到大多數國際社會的讉責，不過也有一種意見認為這場戰爭是迫不得已，是因為烏克蘭東部-頓巴斯地區(Donbas)8年來遭到烏克蘭政府軍打擊所致。這種看法除了俄羅斯官方媒體以外，還有來自於法國女導演安妮-勞爾•邦奈(Anne-Laure Bonnel)的說法。安妮確實走訪過頓巴斯，她認為烏東地區的困境被國際忽視，戰爭的責任在烏克蘭。這成了一場各說各話的認知作戰，法國自由報(Liberation)有一篇分析文，或許還無法判斷真相，但至少增加一層看法。

法籍獨立記者安妮於2015年前往頓巴斯地區拍攝的紀錄片，於2016年發表，片名就叫《頓巴斯》，而她也在完成拍攝後，始終堅定的站在同情烏克蘭東部地區的看法。3月1日，當國際都在譴責俄羅斯攻打烏克蘭的時期，安妮則是譴責烏克蘭對頓巴斯俄語居民的長期壓迫，甚至以「反人類罪」反控烏克蘭政府。引起軒然大波，有些網路平台管理單位刪除了她的評論，不過她也收獲了許多支持者，會持續散發與轉錄。

當法國總統馬克宏在3月2日發表對俄羅斯的批評「俄羅斯犯下歷史性錯誤，俄國是標準的侵略者」，之後莫斯科外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）迅速做出反應，指責法國總統沒看清真相，而拉夫羅夫舉的例子就是安妮，他說：「你(馬克宏)該看看你們一名法國記者所指的紀錄片，她真的來過頓巴斯，發表了她的觀察，並呼籲西方人正視真相。….所以我請你(馬克宏)去瞭解事實。」

安妮表示「頓巴斯的衝突已經持續了8年，當地講俄語的烏克蘭人，成了烏克蘭政府的打擊目標，許多俄語居民宅被基輔政府轟炸…」她還提到自 2014 年以來，頓巴斯有1萬3千人死亡。

對安妮的主要批評是，她的記錄片與看法，顯然過於片面，大多數都是對頓巴斯地方官員的訪談，或是目擊者的轉述，而缺乏她自己的見聞。

法國《世界報》(Le Monde) 駐俄羅斯記者貝努瓦•維特金（Benoît Vitkine）表示，她的眼界只關注親俄分離份子，而她所走訪的地區都是分離勢力優勢的位置，然後訪問的對象就是當地官員，以及明確支持俄羅斯的人民，沒有訪問過烏克蘭語平民的看法。而且在紀錄片中，所謂的烏克蘭部隊暴行，比如斬首孕婦、割耳朵、大量處決分離主義者等等，這些都是目擊者轉述，而不是她自己拍攝到實際的畫面。」

她的辯詞是「我本來想拍兩邊的，但我做不到。2014 年我曾向基輔提出了前往頓巴斯的請求，但他們阻止記者進入叛亂區。然後我得知我在另一邊(親俄勢力區)拍攝了十年，是不被(烏克蘭)所允許的。」

然而，頓巴斯地區的烏俄戰線並不是壁壘分明，雙方戰線經常是犬牙交錯，一些平民經常來往在雙方爭奪區上，甚至就發現自己就處在雙方的軍事陣地之間，又何來「另一邊」之說？

另一個問題是，她所說的「頓巴斯有13,000 名受害者」被她說成了這些都是俄語人士的死難。但事實上，根據聯合國人權事務處 (OHCHR) 的數據，這13,000死難者是總數，當中3,350名是平民、大約4,100名是烏克蘭軍隊陣亡者，另有 5,650 名是親俄民兵的陣亡者。因此，「他們中的大多數不是平民。」

雙方在戰鬥期間，是都有虐俘與暴行，但不幸的是，這在武裝衝突期間經常發生，歸究單一方面要負全責是不合理的。