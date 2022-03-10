為協助烏克蘭建立國際援助與抑制不斷飆高油價，白宮最近曾試圖安排美國總統拜登與沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國領導人進行通話，不過卻遭拒絕。

根據媒體報導，上周白宮曾安排總統拜登與沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman）及阿聯領導人哈利法（Khalifa bin Zayed Al Nahyan）通話、未料遭拒。隨後兩人卻接了俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的電話，之後還與烏克蘭總統進行通話。

不過白宮指出，拜登曾在2月9日與薩爾曼的父親、也就是86歲的沙國國王通話，雙方重申兩國長期的合作關係。至於阿聯外交部則表示，將會重新安排拜登與王儲穆罕默德（Sheik Mohammed）的通話時間。

沙國官員暗示自從拜登上任以來，兩國關係日趨惡化。沙國希望針對介入葉門內戰，美國能提供更多支持、並且協助沙國建立民間核子計畫以及對於在美面臨多項官司的薩爾曼能給予司法豁免。

阿聯也對葉門叛軍近來鎖定阿聯與沙國進行飛彈攻擊感到不安。這兩國還擔憂伊朗的核協議重啟，恐讓它們的國家安全面臨威脅。

正值國際油價衝破每桶130美元之際，由於沙國與阿聯是唯二有能力增產的的產油大國，白宮目前正努力修補與這中東兩國關係，希望說服它們擴大產能來遏止目前居高不下的油價。

因此，美國國家安全會議的中東事務協調官麥格克（Brett McGurk）與國務院能源特使霍克斯坦（Amos Hochstein）曾在上月底飛抵利雅德，企圖修補與沙國的關係。麥格克還在阿布達比與穆罕默德會面，希望化解阿聯對於美國回應葉門叛軍攻擊的挫敗感。

先前沙國與阿聯以將遵守石油輸出國與夥伴國（OPEC+）的現行增產計畫，拒絕再度增產。上述兩國與俄羅斯組成的能源聯盟，大幅強化OPEC在油市的影響力，並拉近它們與俄國的關係。