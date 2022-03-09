303大停電讓中南部民眾怨聲載道，台電公司董事長、總經理也辭職負責。一名男網友突發奇想，自製「停電理由產生器」調侃台電公司，只要點擊拉桿，就會跳出虛構的停電理由，意外獲得網友好評，直呼「台電就需要這樣的人才」。

一名男網友昨（8日）在PTT八卦板發文表示，由於台灣最近經常發生停電，「台電公司需要更多的理由」，因此自製「停電理由產生器」，調侃台電公司近期不斷出包的情況。

只要點擊拉桿，就會隨機出現虛構的停電理由。（圖／翻攝自停電理由產生器）

該「停電理由產生器」的樣貌與操作方式都與拉霸機相似，只要點選拉桿，畫面中的3個格子就會分別跳出不同的虛構內容，包括縣市、停電原因及停電影響，如「台北市東區因變電所戶外開關遭鳥擊，導致停電約半個小時」、「高雄市鳳山區由於線路故障造成停電影響230戶」。

網站曝光後，不少網友紛紛大讚「太有才」，並開玩笑稱「台電就需要這樣的人才」、「坐等台電內部人員測試」、「發言人給我存下」、「不用每次掰劇情了」、「經濟部記者會需要你」、「明天去經濟部上班」、「比起酸言酸語，這個有趣多了」。