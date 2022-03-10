韓國「愛情劇女王」金荷娜，過去出演的作品大多以愛情題材為主，首次挑戰「以女性為主角」的職場鬥爭劇《決戰購物台 KILL HEEL》，與《武法律師》李慧英和《繼承者們》金成鈴在爾虞我詐的電視購物台內，上演3個女人對慾望和權力的搏鬥。被問到接拍的契機和感想時，她表示，這次飾演的時尚秀主持人「禹賢」，一直都是自己很想嘗試的幹練精明角色，正式開拍後，大家展現超強的默契和火花，更是賣關子說「與李慧英和金成鈴之間的爭鋒相對，比想像中還要激烈喔！」

現年59歲的「美魔女」李慧英在劇中飾演白手起家的副總裁「奇莫蘭」，在拍攝現場霸氣全開，讓所有工作人員們頻頻稱讚帥氣，但她也坦言，因腳踝與腰部都有舊傷，再加上自覺年紀也不輕了，擔心不能跟上拍攝進度，曾拒絕過導演3次；實際開拍後，和其他演員合作相當愉快，非常慶幸自己沒錯過這次機會。至於對另外2位的初印象如何，她則形容「金荷娜個性冷靜，金成鈴充滿熱情，自己是屬於兩者之間。」女人商戰的最後一位主角是金成鈴所飾演的「裴玉善」，身為台內的頂級A咖主持人，也是職員們口中的「天使」，在預告中卻說出「人生總是隨時準備從背後捅我一刀」，究竟發生什麼反轉事件？引發觀眾好奇。

金荷娜在《決戰購物台》中飾演時尚秀主持人「禹賢」。（愛爾達電視提供）

近期韓劇強片接連播出，對於《決戰購物台》的魅力點，3人異口同聲的說：「我們之間的化學反應值得期待，故事劇情也很有趣，在拍攝的時候，每天都很期待下一集的內容，希望觀眾也抱著期待和悸動的心情收看。」而導演盧道哲也信心滿滿地補充說到，該劇集結了心目中第一順位的演員們，每個角色皆有黑白兩面性，並具有立體的層次感，而三位女主角間的「演技Battle」宛如在看一場精彩的球賽，各自都展現出頂尖的專業度，故事發展更是環環相扣，絕對讓人追劇追到欲罷不能。

《決戰購物台》講述在光鮮亮麗的「UNI電視購物台」內，身為時裝秀主持人的禹賢（金荷娜 飾演）一心想成為頂尖購物專家，面對白手起家的美魔女副總裁「奇莫蘭」（李慧英 飾演）和頂級A咖主持人「裴玉善」（金成鈴 飾演），三人將展開一場勾心鬥角的購物台戰爭，究竟最終誰將成功上位？自明（10日）起，中華電信MOD、Hami Video每週四、五上架最新集數，與韓國同步獨家跟播。