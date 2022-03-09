家人遭逢意外過世，往往令人難過心碎，一名人妻在公婆日前去世時，治喪期間看見老公都面無表情，也沒流過一滴眼淚，原以為他是故作堅強，但在喪事處理完畢後，老公才對她說出真心話，讓人妻大感錯愕，心情也很複雜。

原PO在Dcard發文表示，公婆在前幾天因車禍過世，接到醫院通知時，自己跟大姑都很難過，也趕緊通知老公，但老公卻說下班再回家，請她先幫忙處理，「我以為老公是因為很傷心難過又不知道怎麼辦，所以才說這種話」，後來治喪時老公都面無表情，也沒有哭過，直到喪事結束後老公突然提出搬家的想法，讓她大感錯愕。

老公也向原PO坦言，爸媽過世沒有太大反應是因為「他內心是高興的」，其實公婆留下一筆長年債務，卻完全沒有要處理的意思，導致老家房子是租的，一直以來薪水不是全部給父母，就是要拿出一大半，但父母卻沒有拿去還債，也不知道花去哪裡。

原PO表示，決定辦理拋棄繼承後，「老公的心情也好像放下一大塊石頭，每天不像之前一樣愁容滿面」，自己得知內情後，也不知該難過還高興，感嘆要生就要有為子女承擔的責任，不要讓孩子覺得父母是個累贅。

貼文引發網友們討論，不少人也很同情原PO老公的遭遇，「現實一點，是我我也會覺得是個解脫」、「是解脫，雖然很可悲，但對孩子來說真的放下大石頭」、「他會感到解脫的話，可想而知他的壓力有多大了」、「你老公肯幫忙已經是孝順至極，記得時時警惕自己不要成為你公婆這樣的人」。