全球事務評論家9日指出，雖然俄羅斯擁有更多的戰機、戰車和大批軍力，烏克蘭卻擁有強大的秘密武器－總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），後者不僅讓烏克蘭軍在戰力劣勢下維持高昂士氣，更激起全球對俄羅斯入侵的反感，確保西方在民意支持與壓力下，持續以制裁、提供武器等手段支援烏克蘭。

美國「有線電視新聞網」（CNN）退役製作人、全球事務評論家吉提斯（Frida Ghitis）9日投書CNN，稱在俄羅斯發動全面入侵前，許多人懷疑澤倫斯基是否有能力因應此一重大挑戰，畢竟在2019年就任總統前，他僅是一名曾飾演烏克蘭總統的喜劇演員，而俄羅斯卻由長年執政的強人總統普丁（Vladimir Putin）率領，俄軍戰力也遠超烏克蘭軍。

專家認為，總統澤倫斯基是烏克蘭強大的「秘密武器」。（圖／美聯社）

但在戰爭爆發約2週以來，外界發現澤倫斯基其實是烏克蘭強大的「秘密武器」，效果遠超任何人預期。他持續與國內外領袖、議員、社群，甚至一般人對話，成功激起全球對俄羅斯入侵的反感，願意為支持烏克蘭付出代價，不僅讓西方國家得以迅速啟動多項「傷敵一千、自損八百」的嚴厲經濟制裁，麥當勞、可口可樂、星巴克等多家跨國企業也在政府與消費者的雙重壓力下，開始與俄羅斯劃清界線，讓戰爭的影響迅速深入該國一般社會，動搖普丁統治。

另外，澤倫斯基也喚起烏克蘭人的勇氣與愛國心，讓烏軍在面對戰力遠超自己的對手時，仍能維持高昂士氣，是俄軍攻勢未能順利進行的重要原因之一；吉提斯認為，就算俄軍最後成功推翻基輔政府，烏克蘭人也將不惜犧牲繼續抵抗，讓俄羅斯深陷泥沼。