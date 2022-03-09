新北一對夫妻阿雄（化名）與阿晴（化名）過年回彰化老家，阿晴說心情不佳初一就獨自北返。阿雄擔心妻子也想給她驚喜，當天晚上也回新北。豈料卻在住處門口見一陌生男鞋，打開門見到一個穿著輕便男子坐在沙發上，還帶著換洗衣物、盥洗用品。阿雄心碎提告求償100萬元，新北地院判阿晴與陌生男得賠阿雄共4萬元。

根據判決書，2020年阿雄與阿晴回彰化老家過農曆年，但阿晴在大年初一表示心情不好，獨自一人返回新北三重住處，但阿雄一方面擔心妻子心情不佳、一方面也想給她驚喜，當天晚餐後也開車北返。

豈料當阿雄於初二凌晨到家時，赫然發現門口擺放一雙陌生男鞋，開門後見到張姓男子穿著輕便衣物坐在沙發，當他要求對方離開，妻子竟從房間拿出男子的背包、用品，包括盥洗用具、私人衣物、鞋袋等，明顯要過夜，兩人關係非比尋常。

該男離開後，妻子直白表示：「我覺得我們已經沒有愛了」、「（至少持續）一兩個月吧」、「這段關係，我唯一做錯的事情，就是我沒有事先跟你講，我就跟他在一起了」、「我其實年後是有想要處理這件事的」。阿雄事後不得不同意妻子的離婚請求，並對她與張男提告。

不過阿晴卻表示，農曆年向阿雄提議初一就一起回北部，方便初二回娘家，也約了朋友來家裡坐坐，卻被丈夫拒絕，兩人大吵一架，她才自己搭高鐵北返，回程途中約了張男來住處打電動，轉移吵架負面情緒，沒有其他不正當關係。

張男也解釋，他與阿晴1個月前因運動認識，還不太熟也沒交往，帶著私人衣物與盥洗用品是因為打玩電動要直接下台中，沒有要久待的意思。

但法官審理發現阿晴說詞反覆，也說與丈夫婚後多爭吵、關係早已千瘡百孔，多次提及離婚，只是因2人共同成立公司、買房子，財產關係複雜才一直未談妥，更對阿雄道歉並坦承與張男未離婚先交往。

新北地院審後認為，阿晴與張男確實已逾越正常交友分際，審酌雙方學經歷、經濟狀況，判2人連帶須賠償4萬元，仍可上訴。