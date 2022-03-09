PTT論壇表特版（Beauty）能看到許多素人美女，其中有些正妹在IG已有破萬人氣，而且不乏擁有神級身材的辣妹；表特鄉民雖經常吐嘈：「這裡是『表特』，不是『奶特』」，但「不爭氣存檔」的案例也不少。前(7)日有鄉民分享正妹並問：「能接受女生有點暴牙嗎？」，結果這位「暴牙美女」的身材引起狂推「暴動」，表特鄉民紛紛歪樓問：「你說爆哪裡？」，暴牙的部分完全瑕不掩瑜，被「爆乳」的優點蓋過去了。

有網友前(7)日分享素人美女，標題寫道：「[正妹] 能接受女生有點暴牙嗎?」內文並無文字說明，僅是10張照片已經攻破鄉民心房，畫面中的美女穿著清涼，確實有點上排牙齒微微暴出的情況，但並不嚴重，整體顏值堪稱清秀佳人；但殺傷力強的在於她犯規的身材，加上臉蛋確實過關，就算挑剔的鄉民也不太有抵抗力。

這篇暴牙美女也被鄉民迅速「推爆」（推大於噓數過百），其中就算噓文也少有負評：「這哪叫暴牙，跟帥FBI（指爭議網紅鄧佳華）一樣再說」、「第三張，射淫濕（攝影師）忍得住？」、「你對暴牙有什麼誤解」、「建議換頭」，嚴格來說只有最後一則算是噓文負評。

暴動的鄉民不在話下狂推：「爆，都爆」、「胸部大就可以」、「哪裡有暴牙 我完全沒看到」、「豪大啊!」、「這牙齒還可以啊」、「我只看到爆乳」、「你說爆什麼？」、「瑕不掩瑜」、「我不是只看臉蛋如此膚淺的男人」、「開門啊（指神IG帳號）嗚嗚 這好讚」、「村島未悠（破案了） 日常服完全看不出來==」、「咬合不正而已沒到暴牙吧」、「很暴，可以」、「這誰不能接受…」、「@happy_miyu0827」、「浪費我一個小時找爆牙」。

推文中已有鄉民破了案，這位暴牙美女是日本妹，名叫「村島未悠」，從她的IG帳號@happy_miyu0827看來，日常生活照都看不出火辣身材，隱藏得相當完美，可說是一位「隱乳美女」；而在這些不露的照片中，仍能感覺出清新漂亮的氣質，莫怪廣大鄉民給負評者如此之少。