中台灣百貨業上半年最大的母親節檔期促銷前哨戰，自明（10）日起正式開戰，包括台中大遠百、中友、廣三SOGO及大魯閣新時代等百貨商場同步加入促銷戰，搶食逾百億元的購物商機！

其中，台中大遠百自10日起展開「美麗購物節」VIP預購會，針對母親節二段式進行促銷，除全館滿千送百，化妝品、精品以及家電都有單筆滿額再加碼的活動；另活動期間也舉辦中部獨家「瓷醉金迷展」，包括德國麥森瓷器、法藍瓷、居禮名店、琉園、等15大品牌進行展示，以高單價時尚居家精品搶攻高階客層。

台中大遠百「美麗購物節」VIP預購期間(3/10-3/17)，化妝品/內睡衣累計3,000送300十足券、單筆1萬再加送200十足券，百貨服飾單筆4,000送200抵用券、遠百APP會員再加送100抵用券，保健器材單筆5,000送500十足券，大家電單筆1萬送1,000十足券。

台中大遠百店長藍卓成表示，因為疫情影響，國人無法出國旅遊購物，帶動台中大遠百國際精品買氣噴發，今年前二月精品業績年成長超過三成以上，挹注台中大遠百前二月營收達到32.5億元，年增兩位數。藍卓成說，由於買氣依舊熱絡，對於今年母親節整檔業績目標拚38億元、年增8％充滿信心。

此外，中友百貨30週年慶砸下近2億元的史上最高促銷預算，3/10-3/16開放預購、3/17-4/6首波週年慶檔期正式開打，推出全館滿仟送佰、4波獨家會員禮、信用卡刷卡滿額禮等促銷優惠吸客，整檔業績目標拚18.35億元，年增7.7％。

中友百貨副店長陳俊華表示，今年迎接30週年豪禮狂加碼，推出39枚999.9純金金幣天天抽、KYMCO電動機車驚喜抽，以及特斯拉電動汽車壓軸抽，消費者只要於活動期間，持中友APP於百貨店內及中友購物網不限金額消費，即可獲得一組幸運號碼，有機會將豪禮帶回家。

台中廣三SOGO百貨「全館感謝祭」3/10至3/15開放預購，除了滿仟送佰、銀行滿額禮等超高回饋外，今年更是與百萬人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」聯手合作打造貓奴夢幻城！

廣三SOGO今年強打「首日限定 台中獨家」、「化妝品首四日排隊限定商品」、「買一送一 荷包激省」等主題，母親節整檔業績目標力拼13.5億元，年成長7％。

大魯閣新時代購物中心自3月9日至21日結合館內3大日系品牌MUJI、UNIQLO、宜得利，推出一系列重磅獨家優惠，包括3000元送200元，另有化妝品滿2千送2百，號稱回饋率高達14％。