最近幾年南部的房市熱度高，屏東市受惠高鐵南延、高雄捷運延伸、產業園區、藝文場館落成等利多題材發酵，近期電梯公寓成交價突破3字頭大關。專家分析，土地、營建成本雙漲墊高房價，加上通膨的置產與資金避險需求，具剛性需求的自住客開始進場，以免愈等愈貴，推動交易量持續增加。

根據僑馥建經最新統計，屏東縣2021年Q4買賣移轉棟數達1776戶，較2021年Q3 的1375戶，成長29.16%；若從2022年1月買賣移轉棟數成交量726戶來看，也比上月634戶，成長14.51%，更比去年同期495戶，出現46.67%的大幅成長，顯示量增趨勢。

中洲建設總經理黃瀚霆指出，屏東縣發展核心為屏東市，之前房價基期低，隨重大建設議題發酵，近年出現補漲效應，包括高鐵南延屏東六塊厝車站計畫、高雄榮總屏東分院新建計畫、高雄捷運延伸計畫、屏東縣健康產業園區等利多刺激，加上屏東市地價出現大幅飆漲，3年來已有5成漲幅，推案也從過去的透天轉向至電梯公寓與大樓，預估未來屏東市每坪均價約25萬元。

目前3字頭個案多分布在屏東演藝廳特區，如中洲建設「中洲種子學」、甲山林機構「甲山林花園帝寶」，且都是電梯公寓產品。黃瀚霆說，儘管近期政府打炒房，但是屏東市以內需市場的基本盤為主，投資客不多，銷售天數沒有明顯拉長，加上營建成本、土地價格也處於高點，房價愈跌不易，甚至出現3字頭成交價。

高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪分析，以往屏東新推案以透天為主，很少有單價的問題，隨家庭型態都會化、人口結構改變，以及少子化影響、總價預算考量，小家庭開始偏好集合住宅，雖然屏東人口負成長，但是戶數是逐年增加，小坪數更符合現代人需求。

圖說：營建成本、土地價格也處於高點，房價愈跌不易，屏東市出現3字頭成交價。(記者張雅雲攝)

加上建商透過縮小坪數控制總價帶，儘管換算下來拉高單價，但就購屋族而言，總價未變且每月負擔金額相同，也拉高民眾購屋意願。