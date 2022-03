303大停電突顯能源的重要性,風力發電攸關台灣能源轉型政策,占有舉足輕重的地位。全台唯一、亞洲第二大的「亞太國際風力發電展」9日在高雄展覽館開幕,台灣預估2025年底前,離岸風電累計裝置容量可達成6.5GW目標,高雄市副市長林欽榮樂觀看待高雄成為亞太地區海洋科技產業重鎮,展現台灣風力發電產業國際化及本土供應鏈能量。

2022 亞太國際風力發電展9~11日登場,連續第4年在高雄展覽館登場,共有來自15國、超過130家業者參加展出,其中丹麥、荷蘭、英國、蘇格蘭、法國更以國家館形式擴大展出。

9日開幕典禮邀請經濟部國際貿易局局長江文若、經濟部能源局主任秘書翁素真、高雄市政府副市長林欽榮、英國在台辦事處代表Mr. John Dennis鄧元翰、荷蘭在台辦事處代表Mr. Rene Beerepoot 白瑞樸、丹麥商務辦事處代表Mr. BO Mønsted柏孟德、法國在台協會代表Jean-François Casabonne-Masonnave公孫孟等蒞臨致詞,並結合海洋科技創新專區授證儀式及台亞風能合作啟動儀式。

江文若致詞時表示,為達成政府宣示2050年達到淨零碳排的目標,發展綠能是世界的趨勢,台灣的離岸風電產業發展已經受到國際上的關注。翁素真指出,台灣2016年推動能源轉型,去年第2座示範風場已投入商轉,預估2025年底前離岸風電累計裝置容量可如期達成6.5GW目標,第3階段也正加緊腳步開發,支持離岸風電長久發展。

配合政府大南方計畫的推動,林欽榮樂觀看待高雄成為亞太地區海洋科技產業重鎮,未來將善用此等優勢,整合學研單位資源,吸引國內外離岸風電相關產業進駐,包括把半導體、太陽能、離岸風電等應用到5G AIoT園區,形成全台最大、最完整的5G AIoT試驗場域及產業聚落。

主辦單位安益集團總裁涂建國指出,今年有7大主題活動,打造最佳交流合作平台,同時採用線上與線下同步展出的虛實展會模式,讓全球業者不受空間與距離的限制,透過線上交流互動,創造跨國合作商機。

本屆展會也針對浮式風機、人才培訓、在地化供應與實踐、及創新技術與解決方案等最新產業趨勢,邀請產官學專家進行共35場的發表。11日上午安排參訪亞洲區首座完整「離岸風電」認證課程訓練機構,位於興達港區的海洋科技產業創新專區,以實際場域展現高雄成為亞太地區海洋科技產業重鎮成果。

專區除了有帶動當地海洋科技研發產能,促成離岸風電海事工程科技產業在地化,創造在地就業機會外,也藉此機會活絡興達港周邊經濟,具產業科技與休閒觀光效益,讓興達港轉型升級,蛻變成亞太地區離岸風電的重要基地之一。

同時,為了實現政府針對風場開發第3階段本土化目標,台亞風能攜手英商費舍海洋服務股份有限公司 (James Fisher Renewables Taiwan) 、環球測繪股份有限公司(PDE Offshore Corporation)、大川吉海事工程有限公司(DACC Marine Engineering Co., Ltd.)、海天離岸工程股份有限公司(HIGH TIEN OFFSHORE Co., Ltd.)、中信造船股份有限公司(JONG SHYN SHIPBUILDING Co., Ltd.)共同成立本土運維團隊,於開幕典禮同步舉行開發商合作啟動儀式,以實際行動力展現深耕離岸發電國產化的決心。