台灣2月25日追隨美國的腳步宣布制裁俄羅斯，禁止半導體產品及科技出口俄國；3月9日，調查局更在新任局長王俊力的指揮下，大舉出動搜索在台灣設點的大陸企業(包括偽港商及偽台商)，破獲8家違法陸企，防止共諜竊取台灣高科技。

2月24日，俄軍入侵烏克蘭，25日，美國政府點名台灣、歐盟、澳、日、加、英、紐對俄羅斯進行高科技出口管制，總統蔡英文隨即在當天宣布，加入國際行列，對俄羅斯實施經濟制裁。

9日全台大掃蕩陸企也非「一日之寒」，調查局在新聞稿中講得很清楚，當天的搜索行動是為落實「杜絕科技人才遭挖角，保護戰略性產業俾完善國安防護網」之國安政策指示。也就是蔡總統於2020年7月14日在召開國安相關會議時下達的指示。

蔡總統當時還要求行政院、陸委會、內政部、國防部、國安局、財政部、經濟部、科技部、勞動部及法務部要「動起來」；同年9月11日召開的「全國安全防護工作會報第1次擴大會議」中，蔡總統重申，應秉持國安、行政合作無間的精神，建立國安行政的統合協調機制，達到守護台灣的最終目標，其中，「防制中共竊取國安商業秘密專案」就由調查局負責執行。

調查局表示，中共透過陸企大規模迂迴來台，以高薪挖角台灣高科技產業人才，除嚴重影響我國經濟及資本市場秩序，亦已危及台灣國際競爭力與國家安全，調查局為落實「杜絕科技人才遭挖角，保護戰略性產業俾完善國安防護網」之國安政策指示，於3月9日聯合台北、士林、桃園、新竹及台中5處檢察署，由檢察官指揮調查局所屬8個外勤處站同步偵辦陸企來台非法從事業務(挖角人才)案件。

9日的聯合偵辦行動，調查局總計動員百餘人次，搜索14處所，詢問近60人次，同步掃蕩8家違法在台陸企或研發中心。

被調查局破獲的8家陸企分別為：

一、新竹地檢署指揮新北市調查處、新竹市、新竹縣調查站偵辦陸企全○公司(EDA軟體設計)在台私設研發中心案。

二、台北地檢署指揮新北市調查處偵辦偽台資聚○成公司(第三代半導體研發及IC設計)案。

三、桃園地檢署指揮桃園市調查處偵辦偽外資港商柏○公司在台辦事處(液晶顯示器驅動IC設計)案。

四、士林地檢署指揮桃園市調查處偵辦偽外資港商中○公司在台辦事處(數字多媒體IC設計)案。

五、新竹地檢署指揮台中市調查處、苗栗縣調查站偵辦偽外資港商印○公司在台分公司(影像感測器晶片CIS設計)案。

六、士林地檢署指揮臺北市調查處偵辦偽外資港商芯○公司在台分公司(IC設計定製一站式服務平台)案。

七、士林地檢署指揮台北市調查處偵辦偽外資港商硅○公司在台辦事處(通訊、電器及機電設備IC設計)案。

八、台中地檢署指揮高雄市、台中市調查處偵辦陸企開○公司在台辦事處(電動車相關零組件)案。

調查局表示，高科技產業為我國經濟命脈，其中半導體技術更是護持我國經濟實力之「護國神山」，陸資刻意規避我國法律，藉由台灣在地協力者協助，或轉由第三地區投資之公司名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源進而在台從事業務，此等惡意挖角進而竊密之不法行為，由調查局偵辦之案例彙整分析，在在顯示中共對我高科技產業挖角、竊密行為，不僅單純是經濟實力競爭，而是已經危及國家安全的嚴肅議題。

調查局強調，今後將持續偵辦這類案件，全面反制中共對台挖角、竊密不法行為，以確保高科技產業發展，建構完整之國家安全網。

蔡政府也從立法上強化防堵共諜竊取台灣高科技。行政院已於2月17日通過法務部修正《國家安全法》，增訂「經濟間諜罪」，最高可處12年徒刑、併科罰金1億元，並將草案送立法院審議。