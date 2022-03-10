台北股市加權指數最近3天出現恐慌性大跌，一口氣跌掉1109點，直接跌破一萬七千點的整數關卡。第十三集報告老闆來聽聽唯泰老師恐慌賣壓後的撿股策略。

以目前全球晶圓代工龍頭台積電為例，近期的股價走勢一路從688元回落到561元，陳唯泰分析，這個波段下跌18.5%，屬於短期出現急跌，過去這兩三天用跳空方式下跌，成交量往上出現增加，只有一點點屬於低檔趕底的一種位階走勢，看完台積電別忘了留意手機晶片龍頭聯發科。

陳唯泰進一步表示，聯發科最近的股價走勢在季線附近去做一個防守，最近這一個禮拜也出現往下走低，前兩天在股價上有出現領先收紅K的一個止跌訊號。

若是手頭上沒有這麼多資金，陳唯泰認為可以參考0050，它前兩檔持股就是聯發科跟台積電，台積電持股49.1%、聯發科持股5.1%，特色是每半年配息一次，對於想要存股的投資朋友來說，每半年會有一次股息收入。

另外，台灣的傳產股很多原物料都要從國外進口，所以台灣的傳產股跟電子股相較起來，沒有相對的競爭優勢。

再者金融股，陳唯泰認為，富邦金跟國泰金這兩檔個股，它的股價淨值比大概在1倍左右，今年法人預估的EPS大概都在8塊錢9塊錢，以目前來看，股價也確實有被低估的可能性，所以接下來就是在恐慌之後，開始去選擇低接一些所謂的超跌或者是具有投資價值的標的。