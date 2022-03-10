蔡政府執政5年，連同303停電一共發生5次全國性大規模停電，經濟部長王美花賭雞排食言，下台負責也甩鍋給台電董事長、總經理，立委質疑行政院長蘇貞昌慰留王美花的正當性，難道過去為大停電下台的部長是傻瓜？

王美花自請處分，蘇貞昌慰留，立委李德維說，蘇院長這不是愛護，而是在害她、凌遲她，她一輩子在經濟部是在智慧財產局，不懂能源、不懂電力，一直勉強她做她不會做的事，下次電力再發生問題，難道由行政院長負責。

李德維質疑，難道過去因為大停電下台的前經濟部長李世光是笨蛋、傻瓜？蘇貞昌兩度語塞。李德維要求蘇貞昌承諾，下次再停電，人的問題也會處理、電的問題也會處理。

立委洪孟楷指出，王美花任內發生三次重大停電事故，去年513大停電率董事長、次長等向國人90度鞠躬道歉，但今年的303停電後卻雲淡風輕，將來會不會連道歉也不用。缺電不能習慣成自然，經濟部長任內3次百萬戶重大停電，除了道歉負責，更重要的是如何讓供電穩定。