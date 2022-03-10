台灣跟著美國宣布經濟制裁俄羅斯，結果被俄方列為「不友善國家」，今後，俄國想和台灣做生意的企業或個人都必須事先向普丁政府申請；沒想到行政院長蘇貞昌還自嗨：台灣是個「國家」，全球都知道。

但天下沒有「白嗨」的午餐，台灣經濟制裁勢必要付出代價。首先是宏碁、華碩在俄羅斯消費電子產品市場的龍頭地位，恐怕要拱手讓人。

宏碁的商用及消費型電競顯示器、直立式桌上型電腦近兩年內在俄羅斯的市占率在一成以上，是當地的銷售之王；此外，在政府機關及金融業等商用顯示器標案市場也穩步成長。

華碩的電競筆電則是長年穩居龍頭地位，特別是中、高階電競筆電市場的市占率一直維持在三成以上。

根據台新投顧的估算，俄羅斯市場占華碩2021年筆電出貨量近5%、占宏碁2021年筆電出貨量逾5%。蔡政府制裁俄羅斯，首先將傷及台灣電腦廠商。

在西方國家把俄羅斯踢出國際金融交易訊息系統SWIFT後，據金管會主委黃天牧9日向立法院報告的資料，台灣金融業在俄羅斯及烏克蘭的曝險金額高達2172.05億元。

受到國際油價飆升及俄烏戰事持續影響，台股7日重挫557點，外資賣超新台幣822.4億元，為史上第2多；而且自2月24日俄烏開戰至今7個交易日，外資已賣超台股約2501.38億元。

台灣2021年自俄羅斯進口約180萬公噸天然氣，占進口總量將近10%，俄烏開戰後，美國和歐盟禁運俄羅斯天然氣，結果歐洲參考指標荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）天然氣價格狂漲超過60%，創歷史新高；台灣現在急需天然氣發電，如果自斷俄羅斯的供貨，恐將進一步惡化缺電狀況。

根據飲食專業媒體《Food Navigato》統計，烏克蘭加俄羅斯占全球近1/3的小麥出口、19%的玉米出口及80%的葵花籽油出口。台灣則是從烏克蘭進口葵花籽、玉米、小麥、雜麥及高梁，雖然經濟部說烏克蘭占台灣貿易額不到1%，但國際糧價飆漲勢必加劇台灣的通貨膨脹，小老姓的生活會更不好過。