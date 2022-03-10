《菸害防制法》終於交付立法院委員會審議，未來查緝電子煙等類菸品有專責單位，也就是由衛福部國健署負責；不過，立委們都知道，在衛福部編列的一級單位預算中，國健署一直是最少的，扣除固定的人事費用，只剩下少數政策宣導費用，連有力反制、導正電子煙商假訊息的能力都不足，更別提如何有效查緝非法電子煙。

2020年5月，衛福部公告《菸防法》修法後，立委呂玉玲率先在行政院提出質詢時，即質疑過衛福部查緝非法菸品的能量不足；日前在接受媒體專訪時，她就在桌上擺了一組電子煙的霧化器及煙油，是她的助理在網路上買的，貨到付款，取得一點也不困難。

呂玉玲指著這組深圳製的電子煙指出，煙油包裝上面雖然有「成分標示」，但是否經過檢驗、那個單位檢驗，都不清楚。

呂玉玲也質疑衛福部的宣導不力；她指出，政府任由電子煙販賣，沒有法罰它，甚至公開吸食也出現無法可罰的狀況。

現在衛福部決定要禁電子煙，呂玉玲贊成，但她也質疑怎麼去禁？尤其是電子煙在市面泛濫，政府的查緝能量夠不夠？能否從邊境進口管制去縮限、甚至禁止它進口。

未來《菸防法》修法通過，呂玉玲也擔心，電子煙轉入地下交易，目前衛福部還沒有提出實際執行辦法，她認為這應該是要同步去研擬的，否則難以有效查緝。

對於民意質疑衛福部查緝非法菸品的量能不足，國健署長吳昭軍表示，國健署已請各縣市政府將轄內電子煙實體店面列為稽查重點；對不具實體店面之網路販售電子煙業者，國健署係以關鍵字搜尋方式，來監測網路販售電子煙情形，併同民眾檢舉函請網路平台業者提供販售者基本資料，俟收到資料後，再函請所在地衛生局查處。

在《菸防法》修法通過後，吳昭軍保證將會強化電子煙查緝並重罰；他指出，在法源做為堅強後盾下，除了增加電子煙查緝之量能，亦將強化各部會之分工合作，從邊境攔檢、溯源追查、流通稽查、監控管理等面向著手，全面防制電子煙之危害。

吳昭軍表示，國健署還請財政部、海洋委員會、交通部將查扣之電子煙態樣定期提供國健署，建立電子煙監控態樣，增進識別電子煙之能力，以利衛生單位有效監控及查緝，並請教育部將查獲使用電子煙案例回報各地方政府溯源追查。

國健署還加強原有之衛生局人員菸害防制執法的相關教育訓練，強化地方衛生局查緝人員對於電子煙的識別能力及執法實務的經驗交流。

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