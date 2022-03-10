范少勳不捨離開民宿落下男兒淚。（公視提供）

范少勳流感性手寫信逼哭施名帥。（公視提供）

公視實境節目《阮三个3》邀請黃瀞怡（小薰）擔任入住嘉賓，在討論行程安排時自曝宅女一面，表示最喜歡從事「睡覺」這項床上活動；范少勳趁工作空檔參加節目拍攝，只待了 4天捨不得離開，訪談中忍不住流下男兒淚，感性準備手寫信逼哭眾人。

《阮三个3》本周五播出第４集，本集由小薰與其表妹擔任入住嘉賓，以及來度蜜月的新婚夫妻。討論行程安排時，施名帥好奇問她是否喜歡水上活動，平時沒事喜歡待在家的小薰，竟語出驚人表示「喜歡床上活動」，下一秒趕緊解釋：「我喜歡睡覺啦！」惹得施名帥大笑說：「她跟我是同一族的啦，為了不長瘡才肯翻身動一下。」言談之中展現兩人的宅力十足。

成員們與製作單位原本討論要安排去山上玩的行程，卻遭小薰拒絕，笑稱：「我一聽到爬山行程就只想說『你真的不要鬧了！』，我家就是在山頂上，你還要叫我去爬山？可以不要鬧嗎！」因此將行程臨時改為在民宿裡手作甜點「西西里檸檬凍」，突發狀況呈現實境節目沒有腳本的特點，為節目增添驚喜。

范少勳因為工作關係，這次只能在民宿待短短4天3夜，要離開前一晚，特地準備一封手寫信，為楊貴媚、温貞菱、施名帥各自寫了一段話，舉止之間表現出他滿滿的不捨。曾在餐車特別節目與他搭檔「漢堡兄弟」的施名帥表示：「那天晚上他在跟我借紙筆的時候，就知道應該是要寫信給我們。」雖然早有心理準備，但在讀信的過程中，感性內容依舊逼出眾人眼淚，施名帥又哭又笑地說：「為什麼要搞成這樣！」《阮三个3》每周五晚9點於公視首播。