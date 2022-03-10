【顏色款式——考慮染血的視覺】

最一開始，月亮褲的款式是全黑色款。之所以選擇黑色，是因為陳苑伊與史文妃創業金流有限，與工廠的訂單下量只能做一個顏色、兩個款式、兩種尺寸。而在淺色和深色之間，深色是多數人較能接受的。除了訴求夜用安心的基本款，史文妃也特別選定蕾絲款。在她們心中，月亮褲是能長期使用的產品，就跟一般內褲一樣，可以有各式各樣的圖案、裝飾，不是用完即丟的消耗品，洗完曬乾還會摺好珍惜地放回抽屜，下次再取出來用，因此自己日常會穿什麼，月亮褲當然也必須要有，畢竟谷慕慕的創業理念就是「讓經期與日常生活一樣」。

陳苑伊在談到選擇顏色時這樣說：「想要褲子或褲底是淺色、可以觀察自己經血的人，可能會勉強接受黑色的褲子；可是如果只有白色，那些不想看到自己經血的人是絕對不會用的。所以最後決定先做黑色，也是考慮到市場接受度比較高，經血在上面會很不明顯，這樣有一種被吸收就消失了的感覺。深色也能強化都被吸收掉的印象，又不會讓人有紅到要外漏的感覺。」

他牌月經褲也有清爽布料，但非常難洗。月亮褲則是改採登山用的機能性布料，從裡到外共有三層――親膚層、吸收層及防水層，經血排出經過親膚層，會被吸收層吸收，並且防水層能阻絕外漏，經血被控制在吸收層，不會直接接觸到皮膚跟空氣， 也能減低傳統印象中混合衛生棉化學分子的經血味，同時也很好清洗。

從零開始打造月經平權。(圖/大塊文化提供)

陳苑伊提到，生理用品的產品規格設計，常常跟設計師本人的生理期相關。像是谷慕慕兩位創辦人的經血量並不算特別多，可能在經期的大多數時間單獨使用月亮褲即可，血量最大時多換一件月亮褲，或是搭配棉條、月亮杯，即可輕鬆度過整個經期；但對於經血量多的人來說，需要判斷什麼時候吸收層已經飽和，如果量多卻沒有及時更換，有可能經血還是會從旁邊布料滲漏出去。

這時褲底設計成黑色就會有問題了。使用者會完全看不出來吸收範圍，只能觀察那些細微的反光差異。第一代月亮褲推出後，陸續收到客服的訊息，客人回饋說看不到自己的血量。「我們才知道有些人會很希望能直接觀察到自己是否有不正常出血，進而了解可能的原因跟健康狀況。使用月亮褲並不像使用月亮杯那樣，可以直接觀察到經血的狀態。」因為經血是有濃稠度的，血塊會殘留在親膚層上，不會被吸收進去，因此褲底設計成稍淺的顏色，對於觀察經血吸收範圍的確有幫助。「就像血塊在被吸收的時候只剩下固體，然後有種『原來血塊本人的液體都被吸乾了之後是長這樣啊。』」透過觀察經血，我們也會對自己的身體機制有更深的認識。

因此陳苑伊與史文妃開始調整月亮褲的褲底顏色。她們想到，創業時將品牌主視覺設計為紫色，因此也把褲底改用紫色布料。褲底的顏色調淺，至少可以讓使用者看到經血的範圍到哪裡。就像使用衛生棉時，要是經血已經擴散到快要靠近邊緣，就會知道要趕快更換。

從第二代月亮褲起，不只是將基本型做改版，谷慕慕還把尺寸從兩種加到六種全尺寸，後來還擴大產品線，推出不同的款式：有高腰跟中腰之分，還有經期能單穿去運動的運動短褲款，習慣穿得更通風涼爽的簡約款，甚至還有可以在下腹隔層塞暖暖包的暖宮款。而在顏色跟圖案設計方面，選色也不局限於過去主流女性貼身衣物品牌的粉嫩色系，而是提供更多元的選擇：二〇二〇年跟「臺灣吧」、「印花樂」合作，推出臺灣吧「黑啤與啤下組織BEERU FRIENDS」、「台灣八哥」款跟「玻璃海棠」款圖樣印花的四角褲款式，選色也更中性，讓性別氣質不同的人也能選購自己用起來自在的月亮褲。二〇二一年起則是跟日本三麗鷗合作，推出名角色「Hello Kitty」、「雙星仙子」、「衝吧！烈子」三個系列角色的聯名款，藉由跟知名角色聯名，期待可以讓谷慕慕的品牌形象更親切。又或者說，每個人本來就有不同的喜好與性別氣質，即便是吸血內褲，也要讓所有人能跟買一般內褲一樣，能隨著自己的愛好來穿著。

(本文摘自《從零開始打造月經平權》/大塊文化)

【內容簡介】台灣第一本生理用品發展史！

你知道……

1960年代引入衛生棉後，台灣的生理用品一直到50年後才有第二種產品問世嗎？

10年前，在網路上買棉條是犯法的嗎？

現在許多人在使用的月亮杯，是靠7,437人集資而在台灣製造的？

台灣的吸血內褲「月亮褲」，外銷日本、香港，有獨步全球的專利技術？

這十三年來生理用品市場翻天覆地的改變，從她們的努力開始！

十五年前，女性生理用品的選擇只有衛生棉與指入棉條，當時要用導管棉條，得冒著違法的風險在拍賣上購買，有一群女性為了改變這個現象，各自付出心力，投入不同產品的研發。

如今，我們有各式各樣的生理用品可以使用，布衛生棉、月亮杯、月亮褲、月經碟片……

2008年起 訴求環保與舒適的布衛生棉在台灣逐漸普及

2010年 台灣導管棉條凱娜在藥妝店上架，為在地品牌開啟先鋒

2015年 台灣月亮杯群眾集資上線，三天內隨即達標

2018年 台灣第一條吸血內褲月亮褲上市

2022年 台灣第一個月經碟片集資即將上線

如今，台灣生理用品品牌甚至向海外拓展至日本與東南亞……

她們研發的產品，創造又一項台灣之光

走進藥妝店，我們能買到棉條與月亮杯等生理用品，一位台灣女性若是突然月經來了，她可以不必驚慌，從超商到藥妝店，都可以滿足她的各種選擇……但你知道，在其他國家，不一定能在藥妝店／超商買到這麼多元的商品嗎？

台灣的生理用品市場發展與歐美的脈絡不同，在歐美，往往是大公司比如好自在、靠得住、蘇菲等投入研發，但在台灣，這些投入生理用品研發的，卻從個人使用者開始。可以說，近年來台灣女性可以擁有這麼多元的選擇權，是民間的力量改變了產業。

生理用品的多元發展，與女性對待自己的身體息息相關，正因為性別平權在這幾年的能量累積充足，女性更善於關注自身感受及權益，才能有這麼蓬勃的產業研發與多元選擇權。

生理用品研發幕後大揭密

為了記錄從布衛生棉至月亮褲的發展歷程，本書花費近兩年時間，陸續採訪櫻桃蜜貼、凱娜、月亮褲等生理用品品牌的研發業者，透過她們的口述，觀察不同時代對於經期舒適度、社會文化背景，以及新創者如何突破重重法規，發展自我理念。

【作者簡介】谷慕慕GoMoond

二〇一七年成立，研發台灣第一件吸血內褲「月亮褲」，每個月舉辦月經主題實體聚會「月月聚」，規畫開辦台灣第一屆「月經狂歡節」。在推廣生理用品的歷程中，看見台灣生理用品市場如何邁向多元，並嘗試以此書記錄這十多年的發展。

創辦人 史文妃

因著對棉條的狂熱，寫過長達七萬多字的台灣棉條網路社群研究論文，並埋下日後出版這本發展史的種子。月經狂熱者的身分無時無刻都在絕讚升等中，期待持續推出更多造福有月經之人的好物

創辦人 陳苑伊

台灣月釀杯/月亮褲產品設計師，工業設計系出身，曾獲日本Good Design跟德國iF Design兩項世界設計獎。她是使用年資逾十年的超稀有月亮杯使用者，一個人就替台灣省下兩層樓高的衛生棉垃圾。

品牌社群 周佳筠

看到網友質疑吸血內褲的言論，在好奇心驅使之下加入谷慕慕成為社群行銷。從此由棉條使用者「無痛轉職」為月亮褲與月經碟片愛用者兼布道者。現正埋頭苦幹於谷慕慕教育相關產品線。

品牌專案 陳怡君

本書主要撰述者。台大中文系畢業，曾任出版社編輯，現為自由接案者，同時就讀台大地理所碩士班。受科技與社會研究的影響，開始在意生理用品的發展，想知道科技研發及產品流通過程中的性別隱蔽知識。

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