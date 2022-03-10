「問候」是決定人們第一印象的重要儀式。為了給對方「安心感」和「信賴感」，這是最重要的溝通方式。

如果彼此能以笑臉相迎，愉悅的相互問候，之後的交談就能順利進行。相反的，如果問候方式失了禮數，讓對方覺得「他是不高興嗎？」而感到不愉快，那可就嚴重失分了。一度負分的第一印象，想要加以扭轉，可不是件簡單的事。

另一方面，「客套話」在人際關係中未必是不可或缺的要素。不過，想讓自己顯得體面，或是想維持雙方關係時，還是會常常不自主的脫口說出像「下次一起吃午餐吧」這類的話來。不過，明明無心，卻常隨口邀人喝茶用餐，這樣會被認為是「隨口說說的騙子」，所以絕不能信口開河。儘管如此，還是很想說客套話時，就要使用不太明確的表現方式，讓對方也知道你這是客套話，不會抱持太大的期待，這是該掌握的要點。

問候、客套話 第一印象的重要儀式（圖/皇冠提供）

問候、客套話 第一印象的重要儀式（圖/皇冠提供）

(本文摘自《這樣說話，讓你更得人疼》/皇冠)

【內容簡介】

換句話說，讓你改頭換面！

✘還記得我嗎？

✔我是當時和您見過面的大野。

TIPS：自己先報上姓名，讓人感覺更體貼。

✘那個我不能接受。

✔我很怕這個，如果能換其他東西，那就太感謝了！

TIPS：與其使用負面的拒絕，不如改用正向的回饋。

✘你這麼厲害真看不出來！

✔你能辦到，真厲害！

TIPS：避免將「表面的判斷」帶進人際關係中。

我們都有過這樣的經驗：在重要的場合中說錯話，隨後好一陣子都在懊悔中度過……「語言」是很可怕的東西，同樣意思的一句話，可以讓人充滿朝氣，也可以使氣氛跌到谷底，想建立良好的人際關係，就必須學會「換句話說」的技巧。

這本書由專業職涯諮詢師執筆，彙集超過20,000個諮詢經驗，針對「問候、請求、拒絕、誇獎、答覆、訓斥」等15種我們生活中最常見的對話情境，詳細列舉141個溝通實例，幫助你有效辨認「沒必要說的話」，並將其轉化成「更得人疼的好話」。

每個人都喜歡聽好話，成功的溝通，可以避免人際交往出現裂痕、構築信賴感、創造人際關係的正循環。就算是處在尷尬場面下，一樣可以讓對方坦然接受，不會感到受傷。現在就來讓我們一起學會「換句話說」，把話說進對方的心坎裡，成為人見人愛的說話高手！

各位聽過「善意會有回報」這句話嗎？以善意對待對方，對方也會展現出善意。

不過，要這樣要求對方有所困難，所以不妨自己主動說讓人聽了順耳的話。只要這麼做，別人對你的反應也會就此改變。

如果各位能透過本書，而略微注意自己所說的每一句話，那就是我最大的欣慰。

期望透過簡單的「換句話說」，讓你自己和你周遭的人都能得到幸福。

珍惜自己，也珍惜對方。希望能有助於各位構築豐富的人際關係。－－大野萌子

【作者簡介】

大野萌子

法政大學畢業、公認心理師、產業諮詢師、二級職涯顧問技能士，現職為日本心理支援機構代表理事長（該機構為日本心理支援管理師Ⓡ資格之認定機關）。

曾擔任企業內部諮詢師，發揮其多年職場經驗，協助上班族改善人際關係。她全年舉辦超過150多場研習與演講，以溝通、騷擾、心理健康為主題，探討如何改善自身行動，聽眾涵蓋防衛省官員到大型企業員工。另外也舉辦人人都能參加的「心理管理講座」，傳授一天就能學會如何「建立良好人際關係」的溝通技巧。

另著有《對「愛討拍」的員工之巧妙對應術》、《難以啟齒的話該如何傳達的技術》，並多次參與媒體活動，榮獲「東洋經濟ONLINE」網站「年度長期熱銷賞」。