建築除了建構旅人對城市的第一印象，更在不知不覺中形塑市民的品味與美感，而不同時代的建築，不僅反映了興建當時的歷史脈絡與美學思維，也在時間長河中形塑了城市的地景與形象。曾以《Premium東京大人味・美の設計發見》一書記錄東京城市地景的設計觀察家吳東龍，帶領我們穿梭台北城市巷弄，品味台北的美學建築。

屋簷曲線、風格簡約的水泥柱，國父紀念館的建築設計兼容東方傳統語彙以及當代建築的簡潔俐落，以今日觀點來看仍深具美感。（攝影／蔡耀徵）

屋簷曲線、風格簡約的水泥柱，國父紀念館的建築設計兼容東方傳統語彙以及當代建築的簡潔俐落，以今日觀點來看仍深具美感。（攝影／蔡耀徵） (2)

城市地景埋藏歷史脈絡

一座城市的街頭地景，往往埋藏著當地的歷史紋理，像是以紅色面磚搭配灰泥飾帶、設有山牆（建築側面山形橫牆）、圓拱窗的總統府，以及國立台灣博物館鐵道部園區、台北當代藝術館等古蹟，都是日本時期留下的時代痕跡。

吳東龍表示，這些建築的立面有許多值得欣賞的細節，像是紅磚與灰泥飾帶的顏色對比、天花板及牆面的雕塑裝飾等，都反映出當時由日本人引進「西洋歷史式樣」的建築特色，也散發歷久彌新的魅力。「若是走在總統府等政府建築裡，更能深刻感受到建築與人的尺度對比，讓人不禁遙想當時的建築師是如何透過建築語彙，彰顯出公部門的恢宏氣派。」

隨著時光之輪持續滾動，在國民政府遷台後，台北也建造起不少大型建築，其中最令吳東龍印象深刻的，莫過於童年時每到台北必訪的國父紀念館。事實上，1972年落成的國父紀念館出自建築大師王大閎之手，揉合現代主義與中國傳統建築精神，表現出迥異於日本時期的建築樣貌。「它承襲宮殿式建築風格，卻又融入現代主義設計語彙，將建築線條變得更簡潔。我特別喜歡正門入口屋簷延伸起翹的曲線，以及風格簡潔的水泥柱與圍欄，現在看來還是相當具有美感。」

另一處讓吳東龍每每忍不住駐足的建築，則是台北市立美術館。不同於國父紀念館兼融中式傳統風格與現代建築語彙，建築師高而潘操刀的北美館以純粹的灰白色調，具現簡約洗練的現代主義風格。「台北市立美術館建物牆面以白色為主調，能隨著周遭光影投射呈現精彩變化，使得建築本身也是一座藝術品。」

台大社科院圖書館內部立柱造型神似蓮花莖，充滿特色且富有奇趣。（攝影／蔡耀徵）

吳東龍也指出，其實台北不同地區的建築，帶有不同的藝術風格，像是偏愛日本時期建築風格的人，可以從台北車站周邊的鐵道部園區、國家攝影文化中心等古蹟群，一路逛到大稻埕的街屋；至於士林、圓山一帶則有不少1970、1980年代由政府主導的建築，像是堪稱台灣中國官殿式建築代表的圓山大飯店，紅柱金瓦、富麗堂皇，並有龍形雕刻、梅花藻井等中國式建築元素，都顯現了當時的偏好。

當代建築反映時代風潮

當時間繼續走到當代，由日本建築大師伊東豊雄打造的台灣大學社會科學院建築、台北文創大樓，都是極具指標性的台北當代建築風景。

其中，台大社科院彷彿一只低調的混凝土立方體，但其作為圖書館使用的低樓層棟，從外部看，它的屋頂像是一大片的雲朵，但內部立柱看起來又好似撐起蓮花的莖，讓學子穿梭其中，彷彿在樹蔭下閱讀。至於坐落在松山文創園區的台北文創大樓，則以弧形向上退縮延伸的建築立面，以及建物前的弧形廣場，讓新建物與古蹟間保持不壓迫的距離感，彼此相互呼應、共存共榮。

「這兩棟建築兼具了藝術性與實用性，是當代台北地景中，我特別偏愛的建築。」吳東龍說道，「畢竟，如果想要為城市發展出具有美感的藝術地景，設計時必須考量建物與周遭環境、使用者的關係，這兩棟建築都可以看出建築者在這些面向上的思考。讓建築在所在區域不僅不突兀，還能融入其中。」

新舊混融出獨特個性

歷史脈絡造就今日台北城新舊混融、多元碰撞的樣貌，雖然無法以某種風格概稱，但這種兼容卻也為這座城市帶來更多可能。「之前有朋友以『珍珠奶茶』形容台灣文化，我覺得這個形容很貼切。畢竟將珍珠加到奶茶裡，乍聽之下很異想天開，卻又碰撞出有趣的新滋味。我覺得這種混融、碰撞，也是台北建築地景的有趣之處。」吳東龍說道。

從壯觀的總統府、鐵道部園區到懷舊的大稻埕街屋，從富麗典雅的圓山大飯店到現代簡約的北美館，台北的藝術建築四處皆有，樣貌各有不同。不妨親身探訪，欣賞這些身具特色的建築，並從中看見台北的獨特個性。

漫步街區，觀察身旁建築，體會從整體到細部的美感，是吳東龍認識城市獨特性的重要方式。（攝影／蔡耀徵）

大稻埕的連棟街屋保留了不同年代的建築形式，是欣賞台北傳統藝術建築的必訪之處。（攝影／蔡耀徵）

本文作者：郭慧

(本文摘自《台北畫刊3月號650期》)