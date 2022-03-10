你也是缺鐵性貧血一族嗎？如果生活中常常出現容易疲倦、掉髮、心悸、臉色蒼白、手腳冰冷、頭痛、舌頭無血色、活動時易喘及偶發不自主踢腿的不寧腿等症狀時，要警覺就是受到缺鐵性貧血的影響。若能透過食物適時補充鐵質，不但能維繫身體運作，也避免額外補充鐵劑恐有過量之虞。營養師陳嫚羚推薦5種補鐵湯品，都是市場上容易取得的食材。

陳嫚羚營養師指出，容易缺乏鐵的族群，包括停經前的女性及懷孕、哺乳時期的孕媽咪及素食者。她推薦五種湯品，葷素都有，對於補充鐵質幫助不小：

●貧血不一定是缺鐵！釐清原因更重要 別盲目補鐵

前台大家醫科、現任台北仁濟醫院家醫科李龍騰醫師特別指出，要是中高齡者貧血，除了可能是鐵質不足外，也要留意是否體內有慢性出血，使血液從胃腸道、泌尿道或呼吸道等地方流失。因此若有貧血症狀，伴隨血便、黑便、血尿與咳血等，都要就醫，也要當心癌症的可能性，只是盲目補鐵無法根除病源。

此外，臨床上除非是嚴重缺鐵性貧血，否則一般都會先從飲食中補充。醫師表示，因為貧血原因不只缺鐵，要是體內缺乏蛋白質或維生素B6、B12、葉酸等，也會引起各種不同類型的貧血。因此務必先了解是哪種原因造成貧血，否則亂補鐵劑，恐害便秘甚至引發鐵沉積症、鐵中毒。