繼長榮繳出亮眼2月營收，連續5個月站穩500億元，寫下歷史次高，陽明9日公布2月營收332.51億元，雖仍寫單月第5高紀錄，但終止連續20個月營收月增，引起股板網友一番熱議，「陽明終於月減了」、「難得月減」、「月增神話結束了」；但也有網友認為雖跟長榮比較為遜色，但其實獲利依然可觀。

長榮2月營收553.05億元，雖因工作天數較少，比1月的568.41億元歷史新高略減2.7%，但仍較去年同期成長86.66%，創下歷史次高紀錄，且已經是連續5個月站上500億元。

繼長榮之後，陽明公布2月合併營收達332.51億元，較去年同期成長59.64%，寫下單月歷史第5高紀錄，不過比起1月營收355.9億減幅約6.57%，為20個月以來首度出現營收月減。

陽明作為貨櫃三雄中唯一維持20個月營收月成長，這次營收公布首度月減引起網友一番熱議，許多網友看到「月減」都感到不妙，「完蛋月減」、「月減崩崩」、「陽明月減了」、「快逃阿，救命阿」、「完了，月減」、「月減了，趕快逃」、「完蛋了」、「終於月減了」、「難得月減，崩」。

但也有網友仍看好陽明後市，料今年海運比去年更賺錢，「今年旺季又還沒到，eps上看70」、「今年就是比去年賺，不敢上船就是不敢上」、「不過是跟阿榮比才遜色，其實還是大賺」、「二月少2-3天」。

貨櫃三雄9日同步開高，長榮股價受2月營收創次高激勵，早盤開高走高，終場大漲超過6%，收在156元，陽明也漲逾6%，以125.5元，而萬海則小漲約2%，收在174元。