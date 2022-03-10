俄烏戰爭爆發至今已進入第16天，雙方的停戰談判進入第3輪，並聲稱取得一些進展。許多觀察人士發現，隨著俄方軍事進展有限、烏克蘭頑強抵抗又獲得國際上的大力支持，俄方談判姿態似乎一次比一次更軟。親俄的頓涅茲克官員爆料稱，西方進行史無前例的大規模制裁，已讓俄羅斯嚴重的經濟與社會問題迅速惡化，最壞情況可能會在1個月內會出現百萬人規模的抗爭，這或許是俄方急於達成停戰協議的主要原因。

在俄烏戰爭中參與俄軍的東烏克蘭頓涅茲克民兵。（圖／推特@GirkinGirkin）

相較於先前俄羅斯總統普丁放話要烏克蘭從地球的地圖上被抺去，俄羅斯在初期攻勢受阻之後同意舉行談判，但克里姆林宮在談判同時發表聲明提出撤軍3條件：1.俄國的合理安全利益獲無條件接受；2.承認俄國對克里米亞主權；3.烏克蘭去軍事化、去納粹化與確保中立地位。俄方的表態被認為是漫天要價，數日後雙方進入第2輪談判，除了開闢人道主義走廊讓平民疏散外，沒有達成其他的任何成果。到了第3次談判時俄方再提出4項條件：1.烏克蘭停止軍事行動；2.中立地位入憲；3.承認克里米亞是俄國領土；4.同意東烏頓涅茲克與盧甘斯克兩州獨立。雖然談判沒有實質進展，俄烏談判代表同時也同意儘快再進行第4輪談判。

Drone footage of a Russian AFV getting hit by an Ukrainian anti-tank missile (reportedly a Javelin).#Ukraine #Russia pic.twitter.com/WjjkUBPPDL — BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) March 9, 2022

分析人士指出，俄方這次提出了比較務實的條件，4項條件中的克里米亞與東烏問題已是既成事實，停止軍事行動也不在話下，俄方顯然只剩要求將不加入北約的中立地位寫入憲法，條件較前2次有大幅放鬆，其中俄國安全利益無條件接受、去軍事化去納粹化等模糊的條件已不再提起，顯然也打算達成停戰協議。

俄國在烏克蘭的軍事行動進展緩慢，而且損失慘重也出乎外界預料。圖為烏克蘭部隊協助撤退難民。（圖／美聯社）

如同西方觀察家所言，戰爭終究要有結束的一天，軍事行動必須設定底線。而隨著俄方在軍事進展遲滯，外界猜測俄方改變談判的立場可能因軍事行動不利有關。不過，近日俄羅斯一項新的發展卻讓外界有了完全不同的思考方向。

由於俄羅斯大量特種警察、快速反應部隊和俄羅斯衛軍大量派往烏克蘭作戰，如果俄羅斯發生暴動騷亂，可能沒有足夠的力量來穩定情勢。（圖／路透）

據立場親俄的東烏克蘭頓涅茲克國防部長伊戈爾．基爾金（Igor Girkin）近日在接受俄羅斯獨立媒體Dozhd電視（又名陣雨電視TV Rain）訪問時警告，俄羅斯這次對烏克蘭戰爭可能以失敗收場，最後是烏克蘭政府軍實質佔領已宣布獨立並加入俄羅斯聯邦的東烏2個共和國─頓涅茲克與盧甘斯克。

基爾金說，無論烏克蘭的軍事局勢如何發展，俄羅斯內部的局勢本身就已有很大的威脅性。現在西方的制裁影響非常嚴重，私營企業倒閉，許多人失業。如果俄羅斯當局沒有做出改變，任何事情都可能發生——包括大規模的群眾運動、反政府示威或其他類似情況都會出現，尤其是在大城市。如果情況在1個月內迅速惡化，可能會在中亞地區出現人數高達百萬的民眾上街抗爭。政府如果不解決他們的生計問題，暴動的民眾將不可避免地進行大規模搶劫。由於現在大量特種警察（OMON）、快速反應部隊（SOBR）和俄羅斯衛軍已經前往烏克蘭支援作戰，到時可能沒有足夠的安全力量來控制社會騷亂。

曾在俄羅斯特務組織任職、現在是頓涅茲克國防部長與民兵指揮官的基爾金（圖）說，俄羅斯私營企業倒閉，許多人失業。如果當局沒有做出改變，可能很快會出現大規模抗爭。（圖／Wikipedia)

基爾金是俄羅斯人，曾使用伊戈爾．史特列科夫（Igor Ivanovich Strelkov）的化名在俄羅斯軍事情報局（GRU）任職中校，有極深的特務工作資歷。2014年東烏克蘭頓涅茲克宣告獨立時，基爾金是當時反政府軍的主要領導人之一，後來任職頓涅茲克國防部長與民兵指揮官。2019年6月19日，他還因涉嫌下令以飛彈擊落馬來西亞航空NH-17班機造成重大空難，遭到馬航MH-17失事聯合調查隊起訴。

西方國家大量給予烏克蘭軍事援助， 拖緩了 俄軍的攻勢，兩軍戰況形成膠著狀態。圖為美國提供的標槍反坦克飛彈。（圖／美聯社）

也因為基爾金在俄羅斯的背景與關係，他近日的評論受到俄羅斯內部的高度關注。只不過這次採訪他的俄媒Dozhd電視因長期獨立報導新聞，最近又對烏克蘭情勢密集追蹤，被俄羅斯政府視為眼中釘並施壓要予以關台。基爾金的訪談在2天前播出後，Dozhd電視於9日收到通知正式關台，目前只剩YouTube頻道還在播放，但可能也維持不了幾天。

The entire staff of a Russian television channel resigned live on-air after declaring “no to war” in d final telecast. The decision ws taken by the staff of TV Rain (Dozhd) after Russian authorities suspended its operations over its coverage of Ukraine war#UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/srxTH8SNIa — 𝐉𝐢𝐧𝐝 ✴️ (@GoForMaan) March 5, 2022

這次俄軍入侵烏克蘭的表現讓很多人大跌眼鏡，普丁顯然誤判俄軍的實力，也誤判烏克蘭抵抗的意志，最嚴重的是誤判國際上對這件事的反應。目前戰事持續膠著，但俄方若持續進軍，擊潰烏軍的機率仍然很大，不過時間若拖久了可能要付出極可觀的代價，對俄羅斯而言可能得不償失。而如果現在要結束戰爭，普丁也需要一個體面的撤軍方式，並盡快讓西方國家撤除制裁，以便回頭專注解決俄羅斯國內問題。

俄軍3路進兵烏克蘭遭到預料之外的堅強反抗，俄軍原打算3天就解決的戰事，至今已進入第16天。（圖／路透）

若以目前俄方開出的條件看來，雙方有希望在談判中恢復兩國之間在2月開戰前的邊界，東烏頓巴斯問題至少要落實明斯克協議，克里米亞問題則延長談判，未來走向可能與頓巴斯相同。總之，大體上全數回到2月之前的狀態，部份問題持續談判。至於烏克蘭是否承諾不加入北約可能還有變數，但至少短期內美國不再推動，歐洲其他北約成員國經俄羅斯這麼一鬧也不會再支持，所以實際影響不會太大。