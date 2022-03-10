韓國第20屆總統大選結果出爐，根據韓聯社最新即時訊息，最大在野黨國民力量候選人尹錫悅當選。執政黨共同民主黨候選人李在明在已經在競選總部召開記者會承認敗選，恭賀尹錫悅當選。

南韓於2022年3月9日舉行第20屆總統大選，這場選舉是由目前執政的「共同民主黨」候選人李在明與在野黨「國民力量黨」尹錫悅兩強相爭，開票過程驚心動魄。台灣時間昨(9)晚21點，李在明以得票率52.34%大幅領先尹錫悅，相距7.77個百分點。但午夜過後，尹錫悅逆轉領先，但雙方差距不到1個百分點。 韓聯社報導，根據南韓全國選舉委員會統計，截至當地時間今天凌晨４時(台灣時間凌晨3時)，開票率為98.13%，其中尹錫悅的得票率為48.59%，李在明47.79%，雙方差距0.8%，尹錫悅當選。

根據韓聯社報導，此次選舉全國共4419.8萬投票選民，已經將近3010.6萬人先行投票，占了大約36.93%，創下歷史新高。南韓第20屆總統大選得票率最終為77.1%，未能突破繼15屆大選後首次超越8成的紀錄。

尹錫悅是首爾特別市人，祖籍忠清道公州，曾任大韓民國檢察總長。此次尹錫悅以政治素人之姿挑戰總統大位，備受矚目，這場選戰亦可說是親美與親中路線的對決。選前民調小幅領先李在明，選舉結果尹錫悅勝出，確定韓國政局變天，親美路線也將再抬頭。

尹錫悅與李在明在對待中美的態度南轅北轍。李在明若上台，其外交政策多半會「蕭規曹隨」現任總統文在寅路線，對中政策相對友好。尹錫悅則更親美，提出包括追加部署「薩德」反飛彈系統等政見，形同在美中大國對抗中選邊站，當選恐會再次衝擊中韓關係。