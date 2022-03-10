【愛傳媒簡秀枝專欄】有種草本的植物，叫榨醬草，通常是三片葉子，如果遇到了四片葉子的，那就叫做「幸運草」。

有一位女性好朋友近期看他煩心的事很多，好意告訴他「幸運草」的故事，而且還許願說要幫他找片「幸運草」，化解他的所有煩憂。

在新年期間，這位女性朋友，回到了台灣南部的家，很認真地在家鄉小鎮上，幫他尋找所謂的「幸運草」。好些日子過去，結果朋友告訴他說，找到了。但是遲遲還沒有把那片「幸運草」，交到了他手上。

昨天，他到一個早餐店買早餐，然後開車趕路，下車時，看到了門口的花盆，裡面有株榨醬草，是紅色的葉片，其中還有一片看起來特別奇怪，結果定神一看，居然是五片葉子的榨醬草。

五片葉子的榨醬草，是幸運世界的頂級，最圓滿如意，接近100分。「原來幸運，要自己去發掘的！」他有感而發。

這是台灣藝術大學陳志誠校長，剛剛傳來的訊息，他發現了罕見的「紅色幸運草」，心情十分愉悅，說要跟我分享。

一早幸運來叩門，人在阿里山的我，室外溫度不到10度，寒意逼人。接到陳校長「紅色幸運草」的好運訊息，心頭頓時溫暖了起來。豈可獨樂樂！

作者為典藏雜誌社社長

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