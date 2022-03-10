【愛傳媒Jack Dai專欄】偶然在一個社團看到這話題：「為何藝人的NFT貶值到不行？」

不論多有夢想，說到底NFT只是一種商品的形式，如果身為一個有增值空間的商品，最終還是得對應到真實世界的供需與價值。

如果是一幅畫（或一個有收藏價值的藏品），在非虛擬的世界中有價值的基準點有幾種：

1. 稀有

2. 商品能交付和保存。

3. 藝術價值得到主流圈層的認可

4. 能進入交易圈，其商業價值透過行銷堆砌成圈層或普世的共識，或有時代意義。

市面上如雨後春筍般湧現的NFT產品中，第二點能交付與保存已沒問題，但第一點因產品差異性低、供給過剩的原因，在稀有性上已被稀釋，最重要的是第三點：被主流圈層認可上還未經考驗。

根本還是一個詞：價值。

不論是真的有獨特價值、或只是被炒作出來的價值，這場商品不斷換手、價格越漲越高的遊戲要玩下去，還是端視其「價值認定能否延續」。姑且不論產品價值能否延續，藝人的價值能否延續都是個問題，更遑論那些連產品價值或名氣都不具備的商品。

回到主題：為何藝人的NFT貶到不行？最根本的答案是：這商品價值認定的遊戲玩不下去。

簡稱：沒有價值。

以上是個人理解，沒有冒犯誰的意思，之於想交易的人，還是得思考三點：

1. 推出NFT產品的人過去可曾推出過有價值的產品？

2. 如果過去沒有，為什麼現在有？

3. 如果現在有，未來還會有嗎？

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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