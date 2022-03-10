Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

戰爭無情，百姓無辜。俄羅斯入侵烏克蘭，今天驚傳俄軍砲擊烏克蘭南部港口城市馬立波的當地一間婦幼醫院，一個兒童病房和內科部門遭到摧毀。根據美聯社照片，這起攻擊發生後，烏克蘭緊急救援人員和志願者從遭到砲擊的醫院中抬著一名受傷的孕婦撤出。逃出醫院的人感到憤怒，「不敢相信這是真的」。烏克蘭總統澤倫斯基痛斥這起暴行，也再次催促各國在烏克蘭上空設置禁飛區，以阻止俄羅斯航空器飛越。

澤倫斯基在推特發文表示，俄軍直接襲擊婦產醫院，人們、孩子們在廢墟下，世界成為無視恐怖的幫兇還要多久？呼籲立即關閉天空！停止殺戮！

烏克蘭外交部長庫列巴推文，馬立波市有近3000名新生兒缺乏藥物及糧食，俄羅斯違反停火協議，阻止人道援助和撤離工作，持續無差別砲擊，挾逾40萬居民為人質。面臨俄國無情的轟炸，馬立波居民躲在地底下，沒有食物、水、電力或暖氣。紅十字國際委員會（ICRC）形容，當地情況有如「世界末日」。