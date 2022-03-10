檢調9日全台大規模偵辦8家陸企違法來台挖角案，約談近60人，其中台北地檢署偵辦聚力成科技公司案，約談陸企聚力成公司在台負責人郭彥辰3人到案，查出郭男竟是聚力成大陸母公司的「首席財務長」，為了挖角，親自來台設立公司，大舉招募台籍半導體工程師，在台協助大陸母公司相關晶片設計、研發、封測，郭男已以高薪成功挖走超過10名工程師。檢方訊後，10日凌晨諭令郭彥辰15萬元交保，另聚力成台灣登記負責人陳俊達5萬元交保、卜姓被告10萬元交保。

據大陸聚力成公司官網資料，聚力成是2018年成立，是第三代化合物半導體公司，檢調今天約談的郭彥辰，是大陸聚力成「首席財務長」。檢調獲報，郭彥辰2018年在新竹縣竹北市設立同名的聚力成科技股份有限公司，透過人力仲介網站，招募GaN on Si、GaN on SiC 的研發和生產工程師，之後公司負責人陸續變更為陳俊達，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

台北地檢署9日指揮調查局新北市調處兵分3路搜索，約談郭、卜、陳等3名嫌疑人與相關公司職員到案。