香港《星島日報》引述陸媒報導，「央視一姐」董卿丈夫、百億富豪密春雷已有兩個多月沒有公開露臉，引起外界猜測。密春雷是「覽海控股」創辦人，旗下包括上海人壽等企業。財新網報導，密春雷去年12月被地方公安局經濟偵察部門帶走，大約兩週後，上海人壽的投資總監也被查。

44歲的密春雷是上海人，畢業於同濟大學，2003年創立覽海控股，此後叱吒商界多年，締造出了百億商業帝國。他掌舵的覽海系，作為資本市場有名的民營派系之一，業務橫跨保險、醫療、銀行、地產、汽車、融資租賃等領域。

今年1月29日，覽海醫療發布公告稱，董事長密春雷授權公司董事倪小偉代其履行董事長職責，為期3個月，引起外界關注。據報道，覽海控股旗下上市公司覽海醫療業績預虧、上海人壽淨利潤由盈轉虧。

相較於密春雷的低調，48歲的董卿「紅透半邊天」。她是上海人，原在上海衞視任節目主持人。2002年，董卿加入央視，先後主持《魅力12》《歡樂中國行》《我要上春晚》等多檔欄目，並憑藉大方親和的主持風格獲得觀眾喜愛。連續12年主持央視春節聯歡晚會，連續八年被評為央視年度「央視十佳主持人」。近年主持文化節目《中國詩詞大會》、《朗讀者》。