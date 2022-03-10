為躲避俄軍轟炸，許多烏克蘭家庭在地鐵站過夜，開始適應地下生活，他們的孩子也是。(圖／路透社)

俄羅斯入侵烏克蘭未如預期速戰速決且面對國際經濟制裁壓力，對此，俄近日針對不友善國家祭出反制裁措施，不讓國內原物料出口到當地。資深媒體人王尚智分析，烏克蘭戰場上的關鍵變化可能即將發生，且澤倫斯基應該是終於「認清」英美只是想「透過烏克蘭拖垮俄羅斯」的這個核心戰略；他認為，地面戰爭只要不觸及到核子武器，終會有告終的一天，但「國際金融戰」連帶衍生、四處點燃的全球產業經濟的戰火烽煙，其實才正準備拉開序幕。

王尚智昨在臉書分析，這近20天以來，澤倫斯基最大的「心中折磨」究竟是俄羅斯的砲火進攻、烏克蘭民眾的大量犧牲，或者根本就是「西方國家只是隔岸操控」的各種假動作而已？尤其美國完全沒有出面調停的動作，只是一邊不斷強調自己絕不出兵，一邊不斷透過金融制裁、給錢、運武器、搞米格機，在烏克蘭的戰場上去製造、擴大俄烏雙方的更多犧牲。至於澤倫斯基始終沒有接受英美兩國關於「流亡政府」的安排，很大的原因應該是終於「認清」英美只是想「透過烏克蘭拖垮俄羅斯」的這個核心戰略而已。

對於澤倫斯基的首度鬆口「考慮不加入北約、考慮承認烏東獨立」，王尚智認為，澤倫斯基此刻並非「改口示弱」，他只是終於真正看清楚美國與其他國家的所有嘴臉了！若想要真正「停止戰爭」，再也無法指望英美。

王尚智分析指出，烏克蘭的地面戰爭只要不觸及到核子武器，終會有告終的一天，但「國際金融戰」連帶衍生、四處點燃的全球產業經濟的戰火烽煙，其實才正準備拉開序幕，俄羅斯準備好的「經濟核彈」，這兩天即將正式發射上天，台灣的政論節目甚至報紙，幾乎也沒什麼人對此談到，至少自己已經深呼吸八十口氣，準備默默迎接。

另外，王尚智表示，即將來臨真正恐怖的，是俄羅斯即將宣布「反制裁」的手段，將宣布「禁運出口各種金屬原物料」清單，俄羅斯手上有關係全世界半導體晶片、科技業、製造業、電動車動力電池原料生存最關鍵3成至5成的鎳、鈀、鈦、氖等一大籮筐；另外還有影響深遠的鉑金、鈷、銅等更多籮筐，此刻在「SWIFT」匯款交易平台上俄羅斯只被「部分限制」的原因，也在於歐美仍需要這些關鍵金屬原物料可不能斷貨，如今普丁一旦若將切斷上述這些原物料出口，最最最上游一旦斷炊，什麼電動車電池、半導體產業的各種基礎材料，都得「一起死」！

這也意味著這起看不見砲火彈藥的「金融制裁戰」，普丁即將殺向美國的眾多科技業、製造業，不再默默單邊接受制裁的挨打了。