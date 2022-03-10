風一吹頭就痛，長期偏頭痛反覆發作，甚至伴隨肩頸痠痛、打噴嚏、流鼻水、噁心嘔吐等症狀，卻檢查不出病因，你也有這些困擾嗎？根據中醫的觀點來看，這些醫學上的緊張性頭痛、偏頭痛、頸因性頭痛，或者前額、兩側、頭頂、後頭部等等長期疼痛（但要排除腫瘤及特殊疾病等），都稱為「頭風」，耐心透過中醫藥內外調理，便能徹底根治。

●洗完頭只包毛巾不吹頭 錯誤習慣造成反覆頭痛30年

無論是哪一種長期性、嚴重性頭痛型態，在中醫看來都屬於體質失衡造成的頭風，中醫師張賜興（佑德中醫診所院長）指出，容易產生頭風的體質包含氣血兩虛、痰濁、血瘀、寒溼、風熱……等等。頭風患者多數屬於風寒邪氣入侵的寒溼型體質，導致體質寒溼的原因多與患者的生活習慣有關，最常見於洗完頭後，僅用毛巾包裹頭部而不馬上吹乾頭髮，此外還有產後坐月子期間頭部著涼的女性。

張賜興解釋，洗澡後使用乾毛巾將整個頭部包裹著半小時以上，此舉看似沒有讓頭部直接吹到風，但隨著頭髮上的水逐漸降溫，水的寒氣會透過頭皮毛細孔進入經絡循環，此時就讓風寒邪氣有可趁之機，通常發生在女性身上，若長期有上述習慣，則逐漸演變成寒溼型體質。

張賜興提到，曾有1名患者因坐月子期間照常洗頭，且以毛巾包裹而沒有馬上吹乾頭髮，往後反覆頭痛了30年，期間嘗試過西醫、中醫治療無效，甚至還出現眼睛酸澀、掉髮、白髮多、脖子緊繃、頭皮偏軟等症狀。後經門診診斷發現，該名患者體質寒溼、氣血兩虛，因此開立去除風、寒、溼的水煎藥，搭配針灸及推拿，症狀嚴重時會配合小針刀治療，歷經3個月的療程後才終於擺脫頭風，恢復正常體質，且至今5年沒有復發。

●小感冒、過敏性鼻炎輕忽不得 留意風邪入侵造成頭風

長輩常說女性在生產後1個月不能洗頭，張賜興說明，此說法的主因也與頭風有關，在科技不發達還沒有吹風機的年代，產後婦女在生產期間流失大量氣血，倘若在體質虛弱時洗頭，卻又無法立即將頭髮吹乾，往後必定伴隨著頭痛問題，因此，現代產後女性雖然不至於需要嚴格遵守1個月不能洗頭的養生之道，仍應謹慎看待。

為了避免風寒溼邪入侵造成頭痛的困擾，張賜興提醒，平時飲食需避開屬性寒涼的飲料、冰品，少吃瓜果類，三餐定時，以免腸胃不佳而造成氣血不足、免疫力低下。可常按壓太衝穴、足三里穴、合谷穴、風池穴、太陽穴、印堂穴，自我保健。

也可配合茶飲服用，若風寒頭痛可以用生薑、黑糖、蔥白取適量加水煎煮，風熱頭痛可以用菊花、薄荷、茶葉、沖熱水喝，外出時應注意手腳、頸部和口鼻保暖，只要發現有小感冒就應該積極治療，否則會演變成過敏性鼻炎，即代表患者已被風寒溼熱邪嚴重入侵；因此，若頭風患者同時有過敏性鼻炎，除了原先的療程，還需配合外用藥物及特製三伏貼療程，治療6到9周便能快速改善症狀5至6成以上。