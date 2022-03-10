俄烏戰爭持續進行，台灣與西方國家掀起「挺烏反俄潮」，不少人更將烏克蘭總統澤倫斯基視為英雄。對此，臉書粉絲專頁「工程師看政治」指出，這種心態源自接收過多單方面訊息，就像美國電影看多了會把美國當成英雄；其實真正的英雄不會把國家帶入戰爭，這點中國思想家韓非的著作《韓非子．亡徵》早有預言。

臉書粉專「工程師看政治」8日發文表示，不少人把澤倫斯基視為英雄，認為他有guts、如漫威英雄，若只看主流媒體的主流報導，很自然就會這樣想，就像電影看多了，就把帥氣的美國巨星當成英雄；美國戰爭片看多了，就覺得美國代表世界正義一樣。

粉專直言，「今天發生的一切，其實是有機會避免的」，如果澤倫斯基保持中立，不要傾向美國與北約、不要支持將加入北約寫進憲法，就不會踩到俄羅斯的紅線。事情走到今天，普丁是戰爭責任者之一沒錯，但澤倫斯基不能說是無辜的。

粉專分析，美國背棄承諾、北約一再東擴，俄羅斯不會無止盡退讓，普丁事先已宣告意向，而澤倫斯基選擇對幹，再拖著全國陪他一起承受後果，這不是英雄，這是自撞冰山；與其說澤倫斯基是英雄，他覺得更像「被當作棄子的悲劇演員」。

對此，粉專強調，漠視現實、引火上身、後又束手無策、鼓勵平民上戰場，這不是英雄；在兩強之間維持平衡，不戰而息兵戈，讓民眾安居樂業，不必在電視上哭哭啼啼，才是真英雄。韓非的《亡徵》言猶在耳，他明白蔡政府的思維，不求他們聽進去，但他期盼民眾能清醒一點，認清現實、不要自取滅亡，非不得已不要引進戰爭。