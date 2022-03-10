0842:英國國防部今（10）日發布推文，指出俄羅斯國防部證實，已經在烏克蘭使用TOS-1A武器系統，貼文接續指出，「TOS-1A使用熱壓式火箭，造成燃燒及爆炸。」
福斯新聞（Fox News）報導，熱壓式武器系統（thermobaric weapon system）又稱為「真空彈」（vacuum bombs），這類武器在引爆時使用周遭的氧氣作為燃料，爆炸時會大範圍噴射爆炸物質。這類熱壓式武器已被《日內瓦公約》（Geneva Conventions）列為禁止使用。
據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國商務部長蕾蒙多（Gina Raimondo）周三說，美國和盟友對俄羅斯侵略烏克蘭的出口制裁「沒有期限」。
她強調，拜登政府準備堅持相關措施，盡可能為俄羅斯帶來經濟痛苦，做了就是要贏，美國的盟友也一樣。
0739:美示警：普丁恐對烏動用生化武器 95％俄軍完好無損
富比世（Forbes）報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）美東時間昨（9）日晚間發布推文警告，指出俄羅斯下一步有可能對烏克蘭動用生化武器，要全世界注意。
莎琪說：「現在俄羅斯已經做出了虛假聲明，而中國似乎認可這種宣傳，我們都必須留意，俄羅斯可能在烏克蘭使用化學或生物武器，或者製造假旗行動。這是明確的模式。」
另據美國廣播公司新聞網（ABC News）9日報導，美國國防部官員在每日更新的俄烏戰況中表示，幾乎所有原本集結在烏克蘭邊境的俄軍已經進入烏克蘭，儘管俄軍在戰鬥中損失部隊、戰車及戰機，不過95%的俄軍仍完好無損。
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