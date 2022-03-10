Russia has confirmed it is employing thermobaric weapons in Ukraine. We all saw TOS-1As moving into Ukraine, but for some reason the Pentagon refused to even confirm the presence of the TOS-1A (or cluster munitions) despite widespread evidence. https://t.co/HPaMUGnxRp — CasualtiesOfTheDay (@Ayei_Eloheichem) March 10, 2022

0842:英國國防部今（10）日發布推文，指出俄羅斯國防部證實，已經在烏克蘭使用TOS-1A武器系統，貼文接續指出，「TOS-1A使用熱壓式火箭，造成燃燒及爆炸。」

福斯新聞（Fox News）報導，熱壓式武器系統（thermobaric weapon system）又稱為「真空彈」（vacuum bombs），這類武器在引爆時使用周遭的氧氣作為燃料，爆炸時會大範圍噴射爆炸物質。這類熱壓式武器已被《日內瓦公約》（Geneva Conventions）列為禁止使用。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國商務部長蕾蒙多（Gina Raimondo）周三說，美國和盟友對俄羅斯侵略烏克蘭的出口制裁「沒有期限」。

她強調，拜登政府準備堅持相關措施，盡可能為俄羅斯帶來經濟痛苦，做了就是要贏，美國的盟友也一樣。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）9日晚間警告，俄羅斯下一步有可能對烏克蘭動用生化武器。圖為烏南大城馬立波（Mariupol）。（圖／美聯社）

0739:美示警：普丁恐對烏動用生化武器 95％俄軍完好無損

富比世（Forbes）報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）美東時間昨（9）日晚間發布推文警告，指出俄羅斯下一步有可能對烏克蘭動用生化武器，要全世界注意。

莎琪說：「現在俄羅斯已經做出了虛假聲明，而中國似乎認可這種宣傳，我們都必須留意，俄羅斯可能在烏克蘭使用化學或生物武器，或者製造假旗行動。這是明確的模式。」

Now that Russia has made these false claims, and China has seemingly endorsed this propaganda, we should all be on the lookout for Russia to possibly use chemical or biological weapons in Ukraine, or to create a false flag operation using them. It’s a clear pattern. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

另據美國廣播公司新聞網（ABC News）9日報導，美國國防部官員在每日更新的俄烏戰況中表示，幾乎所有原本集結在烏克蘭邊境的俄軍已經進入烏克蘭，儘管俄軍在戰鬥中損失部隊、戰車及戰機，不過95%的俄軍仍完好無損。