一名現居高雄的波蘭記者Tomasz Śniedziewski，經常在網路分享在台灣的生活日常，近日他在個人推特上傳兩部短片，一名騎士連人帶車在人行道上飆速；另一部短片則是4名騎士為了省去等紅燈的時間，而騎上人行道，令他無奈地說，過去在人行道上也曾被按過喇叭，「但高雄人都不以為意，還習以為常」，他盼望高雄市政府能夠正視用行人的安全問題。

Tomasz Śniedziewski 7日在個人推特發布一段5秒短片指出，自己並不喜歡在網路抱怨，但他在高雄生活一段時間，發現在地人會直接將機車騎上人行道，對行人按喇叭後飆速離開，認為這是嚴重的錯誤，希望高雄市政府能夠正視問題。

I don’t like to use Twitter to complain but really, the plague of scooter racing on #Kaohsiung pavements is seriously wrong and I wish @KaohsiungCity finally noticed and addressed the problem. pic.twitter.com/1PoUJI2Q7B — Tomasz Śniedziewski (@TSniedziewski) March 7, 2022

從他分享的影片來看，Tomasz Śniedziewski走在人行道上，前方突然一名機車騎士，完全沒有減速地行駛在人行道上，途中還因人行道高低差，造成機車偏移，下一秒就直接從Tomasz Śniedziewski身邊呼嘯而過。

Happens all the time everywhere in Kaohsiung to the point that, I guess, everyone think it is normal. I have been honked while walking on a pavement before, not to mention drivers rev loudly behind my pack to force me to give them way. pic.twitter.com/3RrcUF3vvl — Tomasz Śniedziewski (@TSniedziewski) March 7, 2022

除此之外，Tomasz Śniedziewski也在該篇文的底下，又上傳另一部影片，只見至少4名機車騎士，為了省去等紅燈的時間，直接連人帶車騎上人行道，「高雄每天到處都在發生類似的事，每個人好像都習以為常」，他也透露，之前走在人行道還被按過喇叭，甚至還有騎士對著他狂催油門，逼他讓路。

兩段影片曝光後，引發許多外國網友討論，「哇！所以這種情況經常發生？」、「這樣很容易造成行人受傷」、「騎士不是應該下車用牽的嗎？而且人行道是人走的地方，怎麼可以按喇叭？」、「撇除台灣用路人的部分，我會說台灣是安全的國家」。

另外也有台灣網友留言，「其實不只高雄，滿多縣市也都是這樣」、「這種現象幾乎全台都可見吧」、「所以我說台灣交通真的很亂」、「被台灣人自己說就算了，還是外國人來講，真是丟臉」。