南韓第20屆總統大選變天，在野黨國民力量黨候選人尹錫悅以48.6％的得票率勝選，僅領先共同民主黨候選人李在明0.8％而已，膠著的票差讓看開票的民眾相當緊張。不過雖然尹錫悅勝選，但部分選區李在明的得票率高得嚇人，甚至能達到選區的86.1％，讓台灣網友驚呼「不曉得現在當地民眾在想什麼？」

此次南韓大選戰況激烈，根據韓國放送公社（KBS）公布的出口民調顯示，尹錫悅以0.6％領先李在明，如此接近的結果讓南韓民眾嚇一大跳，也讓李在明的支持者始終抱持「有機會反超」的期待，不過最終開票結果顯示尹錫悅以48.6％的得票率擊敗李在明的47.8%得票率，差距僅0.8％。

因南韓就在台灣附近，不少台灣民眾對其大選結果也相當關心。有PTT網友發現，雖然總體結果是五五波，但勝選的尹錫悅在許多區域都贏不少票，直到看到全羅南道的開票後才發現，敗選方的李在明於該區域竟然獲得將近90％的選民支持，直呼「台灣就算是深藍深綠的縣市，也不會懸殊到這麼扯吧？這是什麼概念，人口數有百萬也不小了，不曉得現在當地民眾在想什麼？」

此話題引起PTT網友討論，紛紛說「金馬才有，竹苗花東不至於至九一」、「大邱開75%…還比較正常，全羅南北和光州420萬人口…91開很猛」、「可是金馬人口跟全羅大邱這種是無法比的，所以這才是神奇點」、「光州和全羅因為民主運動」、「1997年金大中在光州得票率是97.3%」。

也有網友查詢後指出，近幾年的台灣總統大選，僅金門縣、連江縣在2008年及2012年時有約「91開」，感嘆說「稍微查一下資料，發現要到九一開的確不容易，真的也只有國民黨能達成」。

根據南韓電視台《JTBC》統計的南韓總統大選得票率，李在明於光洲獲得84.8％（830058）的選票、於全羅北道獲得83％（1016863）的選票、於全羅南道獲得86.1％（1094872）的選票。