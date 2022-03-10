強信-KY(4560)公布2021年財報，全年合併營收17.23億元，年增37％，營業利益2.42億元，年增92.5％，稅後淨利2億元，年增163.6％，每股稅後盈餘為2.95元。其中，第四季單季合併營收4.79億元，營業利益0.71億元，稅後淨利0.66億元，分別年增18.3％、36.1％與132.3％，每股稅後盈餘為0.98元，單季合併營收為歷史第三高，單季獲利亦已回到疫情前旺季水準。董事會通過將配發現金股利1.8元，配發率為61％；以3月9日收盤參考價41.5元計算，現金殖利率為4.34％。

強信2021年營運動能來自於歐美國家陸續解封後，全球成衣市場需求強勁，終端庫存消化快速所帶動，搭配工業縫紉機行業景氣於去年第一季進入上升周期，公司接獲工業縫紉機品牌客戶與修配市場的訂單同步增加；尤其工業縫紉機整機客戶的成長性更強，強信2021全年工業縫紉機整機廠客戶占整體營收比重為59.6％，以金額來看，年增率達104.2％，高於全年合併營收的37％年增幅。

2021年第四季毛利率達34.9％，全年毛利率呈現逐季揚升走勢，除因規模經濟效益所帶動外，產品組合優化，強信第四季的產品銷售結構為刀類65.2％、針位組10.4％、自動裝置產品15％與其他9.4％，高毛利的自動裝置產品，在第四季營收成長的同時，占整體營收比重持續拉高。

展望2022年，在2021年工業縫紉機行業景氣已見明確復甦的基礎下，且終端市場庫存仍在相對低點，今年穩健成長可期。公司目前訂單能見度仍強，稼動率亦維持高檔水準；三大產品線刀具、針位組與自動裝置產品部份，皆同步受惠工業縫紉機品牌客戶與修配市場需求強勁，且生產自動化趨勢不變，高毛利的自動裝置產品仍看好保持強勁的成長動能。