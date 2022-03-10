健鼎(3044)2月合併營收為52.82億元，月減18.9%，但為歷年同月新高，健鼎表示，公司營運未受到俄烏戰爭影響，第1季營運可望優於去年第4季，法人預估，健鼎第1季合併營收可望上看170億元。

受到春節長假影響，但積極催促客戶去化存貨庫存，健鼎2月合併營收為52.82億元，月減18.9%，但年增26%，為歷年同月新高，累計前2月合併營收為118億元，年成長17.8%。

健鼎110年合併營收為630億元，較109年之555.48億元成長13.42%，創下歷年新高，營業毛利為118.99億元，較109年111.5億元成長6.7%，營業淨利為66.13億元，較109年65.74億元成長0.6%，稅後盈餘為58.58億元，較109年61.25億元減少4.4%，以期末股本52.56億元計算，每股盈餘為11.15元，連續3年EPS超過11元。

展望今年，健鼎表示，今年車用及伺服器需求都不錯，且新產能順利開出，今年營收很樂觀，由於產品價格已反應成本，只要人民幣持穩，今年營收及獲利有望同步優於去年，法人預估，健鼎今年營收可望上看680億元到700億元。