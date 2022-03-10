東洋(4105)董事會通過決議，新任總經理一職將由前諾華腫瘤醫學亞洲區負責人侯靜蘭擔任，預計4月18日上任。

東洋董事長林全表示，延攬侯總經理加入團隊，不僅借重其過去經營國際市場的經驗，同時更期盼藉她的高階經理人管理知能與多元豐富的國際視野，引領東洋從更多的面向提供前進動能，為公司注入新的企業文化，帶領公司邁向下一個60年。

侯總經理表示，加入台灣東洋是希望將個人多年國際經營、銷售、管理等專長結合團隊既有的本土優勢，為病患和醫療人員，提供更先進、更優異的產品；同時，也將繼續加強研發創新並優化現有的系統制度，持續提升效能。此外，未來也將鼓勵敏捷協作的工作文化，發揮人才優勢，穩健地提升公司長遠競爭力，使台灣東洋成?台灣藥廠國際化的典範。

侯總經理畢業於臺北醫學大學藥學系與臺灣大學藥學研究所，加入台灣東洋之前，曾任諾華腫瘤醫學亞洲區負責人、中國、台灣總經理等職務，業務區域涵蓋除日本、中亞以外所有亞洲國家，過去曾憑藉優異的領導管理能力與創新營銷方式，具體有效提升公司業績成長。