隨著全世界瘋AI，使得半導體人才行情看漲，台北城市科技大學宣布與南亞科(2408)共同成立「南亞科技半導體人才培育學院」，雙方進行產學簽約與揭牌儀式，布局且擴大合作，以多元產學計畫培育未來記憶體人才，強化台灣在記憶體產業的國際競爭力，雙方合力為國家打造半體導精英人才。

台北城市科技大學攜手南亞科技成立「南亞科技半導體人才培育學院」記者會中，由城市科大校長馮美瑜與南亞科副總經理吳志祥共同簽訂產學合作備忘錄，並且揭牌，會中由城市科大董事長鄭逢時、城市科大校長馮美瑜、南亞科副總經理吳志祥與南亞科協理毛惠民等人共同拚出晶圓拼圖，象徵雙方合作正式啟動。

城市科大校長馮美瑜表示，學校創校已有50年，深耕學生學習導向產學合作，提供學生豐富實習資源和完善職涯規畫。此次深化與南亞科合作，提供學子更多元的半導體產業學習機會，同時培養產業所需之務實致用人才，透過半導體人才培育學院的創立，帶給學生明確的奮鬥目標、業界能獲得所需之優秀人才。

南亞科副總經理吳志祥表示，南亞科技導入「智慧製造」全面提升生產自動化，需要擴大資工人才的招募，協助開發更多AI創新應用。此次與城市科大深化產學合作，公司提供學生優質實習環境、多元培育規畫及未來職涯發展，讓學生兼顧就學與實習。

南亞科自2018年與城市科技大學資工系辦理實習計畫起，累計至2021年，城市科大至南亞科技12吋晶圓生產線實習人數已超過150人且逐年增長。展望2022年，雙方成立「南亞科技半導體人才培育學院」，預計每年招收100位莘莘學子，學校提供完善教學資源並傳授通識教育與學理知識，企業提供實習場域與優渥獎助學金，以及專業知識指導。藉由產學雙方共同合作，強化人才培育，創造產、校、生三贏。