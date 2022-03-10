2020年4月高雄發生駭人聽聞的裸女桶屍命案，死者林女因卡拉OK店盤讓糾紛，遭吳俊忠與女友熊俐琪狂毆斷氣，還將屍體埋放桶內，棄置高捷橋頭糖廠站附近空地逾5年才被發現。橋頭地院依殺人、私行拘禁、遺棄屍體等罪重判吳19年4月、熊17年8月徒刑，因羈押期限將屆，高雄高分院認為兩嫌有逃亡滅證之虞，自11日起裁定延押2個月。

根據判決指出，2014年12月，吳、熊因有意經營卡拉OK店，與林女談妥店面盤讓事宜，並已付5000元訂金，取得店面鑰匙，後因林接獲房東表明不想續租，告知2人無法盤讓。

吳、熊不滿投入的心血及開店成本將化為流水，同年12月11日下午，約林女在卡拉OK店內談判，雙方一言不和，將林壓制在地，強剪頭髮，並剝光衣服、奪走手機，架往樓上房間拘禁。2人因林伺機求救，聯手將林打成重傷，開車載著遍體鱗傷的林女繞行，致林引發橫紋肌溶解症，2天後死亡。

2人先至橋頭挖洞埋屍，但擔心被發現，4天後又挖出屍體，載往高捷橋頭糖廠站附近空地，將屍體裝入塑膠桶內，倒入鹽酸、鋪上水泥封屍，直到2020年4月屍體才被發現。

合議庭認為，吳下手凶殘、且2人相互推諉卸責，熊雖有賠償意願，但對案情避重就輕，吳則全盤否認，故將2人重判。由於羈押期限將至，高雄高分院審酌2人涉案情節重大，並有逃亡、減證之虞，以確保審判或執行程序順利進行，裁定再延長羈押2個，此次為第3次延長羈押，可抗告。